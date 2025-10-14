EXTERNE

MIT respinge solicitările administraţiei Trump adresate universităţilor americane

14 octombrie 20250 commentarii

Preşedinta prestigiosului Massachusetts Institute of Technology (MIT) din Statele Unite, Sally Kornbluth, a refuzat să semneze un acord privind priorităţile administraţiei preşedintelui american Donald Trump în materie de învăţământ superior, propus la începutul lunii octombrie unui grup de nouă universităţi în schimbul unor avantaje financiare, informează AFP.


„Documentul include principii cu care nu suntem de acord, dintre care unele ar restricţiona libertatea de exprimare şi independenţa noastră ca instituţie”, a declarat Sally Kornbluth într-o scrisoare adresată secretarului american pentru Educaţie, Linda McMahon.


Propunerea guvernului american le impune universităţilor să excludă factori precum „sexul, etnia, rasa, naţionalitatea, opiniile politice, orientarea sexuală, identitatea de gen, apartenenţa religioasă” din procesele lor de admitere a studenţilor, de acordare a burselor şi de recrutare a personalului.


Le cere totodată să adere la definiţiile „biologice” ale termenilor „masculin” şi „feminin” în ceea ce priveşte accesul la toalete sau la competiţii sportive, precum şi „să îşi revizuiască structurile de guvernanţă” pentru a împiedica o „ideologie dominantă” şi pentru „a transforma sau desfiinţa instituţiile care pedepsesc, umilesc şi chiar incită la violenţă împotriva ideilor conservatoare”.


Instituţiile de învăţământ superior sunt „libere” să nu adere la aceste principii, dacă „aleg să renunţe la (unele) avantaje federale” în materie de împrumuturi pentru studenţi, de subvenţii, de finanţare pentru cercetare şi de fiscalitate.


Cererile administraţiei preşedintelui Donald Trump au fost trimise şi universităţilor din Arizona, Pennsylvania, California de Sud, Texas şi Virginia, precum şi universităţilor Brown, Dartmouth şi Vanderbilt. Acestea nu au dat încă un răspuns, care este aşteptat până pe 20 octombrie.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

”Problemele” lui Trump: liderul american s-a supărat pe publicația Times, care i-a pus o fotografie ”foarte rea” pe copertă

Puii şoarecilor infectaţi cu virusul care cauzează COVID-19 sunt mai anxioşi

Fostul preşedinte american Joe Biden face radioterapie

Şeful serviciilor secrete germane afirmă ca Rusia nu va ezita să atace NATO

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.