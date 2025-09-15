POLITICĂ

Mircea Abrudean: Tot vorbim despre reformă în administrație și nu se mai întâmplă

15 septembrie 20250 commentarii

Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a declarat luni că reforma administrației locale presupune, în forma de proiect, reducerea numărului de posturi ocupate, dar o decizie finală asupra acestei teme va fi luată în coaliția de guvernare.

”Poziția PNL va fi exprimată de către premierul Bolojan, președintele partidului. Așa cum a exprimat-o ca intenție, reforma înseamnă reduceri, înseamnă tăieri din posturi ocupate, nu din totalul permis de lege, nu din cât prevede organigrama. Deci, ori facem reformă, ori ne jucăm de-a reforma. În momentul de față, sigur, se mai discută pe acest pachet și premierul va ieși după discuția din coaliție cu forma finală și pe care o va angaja în Parlament. (…) Vorbim de reducerea cheltuielilor publice, dacă nu există altă formulă decât reducerea numărului de personal. (…) Nu își dorește nimeni așa ceva, dar, pe de altă parte, tot vorbim despre reformă și nu se mai întâmplă, când vorbim de administrație centrală sau locală”, a afirmat Abrudean la Senat.

Potrivit președintelui Senatului, în coaliție actele normative se avizează de miniștrii din fiecare partid. ”Înainte de a ajunge în Guvern, se discută în coaliție. Chestiunea că premierul a decis singur nu o cred și nu e bine să fie tot timpul scoasă în față”.

Întrebat dacă liberalilor le convine situația de a lucra cu PSD, care îi atacă mereu, Abrudean a spus: ”Eu cred că nu convine României până la urmă. Toate aceste tensiuni nu fac bine României. Până la urmă, așa cum s-a văzut și pe ultimele confirmări ale ratingului de țară, România merge într-o direcție corectă, într-o direcție bună. Inclusiv FMI a spus acest lucru. Eu cred că dacă vrem să facem ce trebuie pentru România, trebuie să ne punem la masă, să ne certăm mai puțin sau, mă rog, să ne certăm în spațiile interioare până ajungem la o concluzie pe care o comunicăm românilor. Dacă de fiecare dată vine cineva și anunță o măsură nepopulară și ceilalți spun că ei nu au fost de acord cu ea, nu cred că rezolvăm mare lucru”.

