Ministrul Muncii: Nicio presiune pe buget la prețul alimentelor

16 septembrie 20250 commentarii

 

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat luni că plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază este în beneficiul cetăţenilor şi nu pune nicio presiune pe bugetul statului. „În primul rând, PSD susţine continuarea acestei plafonări pe care noi am şi promovat-o pentru prima oară în România. Ea este în beneficiul tuturor cetăţenilor, cu atât mai mult în beneficiul cetăţenilor cu venituri reduse. În al doilea rând, într-adevăr, această măsură nu pune nicio presiune pe buget, nu există nicio cheltuială pe care bugetul de stat să o facă prin această măsură. Am văzut că în spaţiul public există şi opozanţi ai acestei măsuri. Vreau să le transmit că opoziţia la această măsură, măsură folosită şi în alte ţări europene, înseamnă opoziţia la unul dintre instrumentele principale pe care Guvernul României le are pentru a tempera creşterea inflaţiei”, a spus Manole într-o conferinţă de presă la sediul central al PSD. El a adăugat că pentru PSD, creşterea inflaţiei „este o îngrijorare” şi nu vede niciun argument pentru care ar fi eliminată plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază.

