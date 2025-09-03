POLITICĂ

Ministrul Apărării: Prezența foștilor premieri Năstase și Dăncilă la parada militară de la Beijing este ”o palmă dată României și democrației”

3 septembrie 20250 commentarii

Într-o fotografie făcută publică miercuri, foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă apar alături de președinții Chinei și Federației Ruse.

‘Este o palmă dată României, democrației, pro-europenismului, o palmă pe care cei doi o dau aliaților noștri de la distanță. Este o decizie incalificabilă din partea unor oameni politici care au avut funcții de demnitate importantă în România. Mai mult nu am ce să comentez. Sunt foarte neplăcut surprins. Știam cumva de prieteniile și orientările dânșilor, însă pare că nu au înțeles că, atunci când îți reprezinți la un moment dat țara la cel mai înalt nivel și ai depus niște jurăminte, jurămintele acelea rămân pe viață. Pare că se sucesc după cum bate vântul’, a declarat Ionuț Moșteanu, la Parlament.

Potrivit ministrului Apărării, cei doi foști premieri ‘reprezintă trecutul României’.

‘Prezentul și viitorul României sunt astăzi la Cotroceni, în Parlament și la Guvern. Și aici spun fără niciun fel de echivoc: toată conducerea României este o conducere pro-europeană, pro-euroatlantică, transmitem semnale în fiecare zi, în fiecare săptămână, suntem la toate evenimentele unde se decide viitorul Europei și viitorul euroatlantic și partenerii noștri n-au niciun fel de dubiu care este direcția României în momentul acesta. Deci dânșii, Năstase și cu Dăncilă, reprezintă trecutul României’, a precizat ministrul Ionuț Moșteanu.

