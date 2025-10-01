EXTERNE

Ministru extremist din Cabinetul Netanyahu: Copiii noştri vor trebui să lupte din nou în Gaza

1 octombrie 20250 commentarii

i24News

Ministrul israelian al finanţelor, Bezalel Smotrich, reprezentant al dreptei radicale, s-a exprimat marţi împotriva planului preşedintelui american Donald Trump în 21 de puncte pentru Fâşia Gaza, acceptat de premierul Benjamin Netanyahu, apreciind că acesta lasă „securitatea” Israelului „în mâinile străinilor şi în fantasmele că altcineva va face treaba în locul nostru”.

„Îmi pare rău că stric bucuria şi exprim o viziune sobră asupra realităţii”, a scris Smotrich într-o postare amplă pe contul său de pe X. După 7 octombrie şi doi ani de sacrificii eroice din partea poporului israelian, cu costuri dureroase, dar şi succese dramatice pe toate fronturile, Smotrich denunţă o „întoarcere la vechea concepţie: abandonarea securităţii noastre în mâinile străinilor”.

Ministrul critică în mod special „fanteziile conform cărora altcineva va face treaba în locul nostru”, calificând planul drept „o revenire la concepţia de la Oslo”. El critică vehement elementele proiectului american: ideea „celor două state”, principiul „palestinieni guvernaţi de palestinieni”, crearea unei poliţii palestiniene de către Egipt şi Iordania şi, mai ales, rolul central acordat Qatarului.
„Toată această confuzie este atât de demodată”, afirmă ministrul israelian, potrivit căruia s-a „ratat ocazia de a ne elibera în sfârşit de lanţurile de la Oslo”. Amintind de definiţia nebuniei formulată de Einstein -„repetarea aceloraşi acţiuni în timp ce se aşteaptă un rezultat diferit” – el prezice: „Se va termina în lacrimi. Copiii noştri vor trebui să lupte din nou în Gaza”.

În pofida tonului său virulent, Smotrich recunoaşte complexitatea situaţiei, evocând în acest sens presiunea internaţională, „campania distructivă” a familiilor ostaticilor aflaţi în continuare în captivitate în Gaza, lipsa iniţială de voinţă a prim-ministrului Netanyahu de a cuceri Gaza, întârzierile în campania militară, o coaliţie fragilă şi oboseala firească după doi ani de război, conform canalului tv citat. 

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Aproximativ 20 de state apără accesul la pastilele pentru avort

SUA expulzează 100 de iranieni după încheierea unui acord cu Teheranul

Ce înțelege greșit lumea despre Israel

Rusia susţine planul preşedintelui Trump pentru Fâşia Gaza

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.