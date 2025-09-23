EVENIMENT

Mii de voluntari din Cluj au participat la Ziua de Curățenie Națională

23 septembrie 20250 commentarii

35 de tone de deșeuri colectate

Aproximativ 3.500 de voluntari s-au mobilizat sâmbătă în județul Cluj pentru Ziua de Curățenie Națională, proiect național derulat de Let’s Do It, Romania!, cu sprijinul Consiliului Județean Cluj. În urma acțiunilor de colectare a deșeurilor, au fost strânse aproximativ 35 de tone de gunoi din întreaga zonă.

Pata Rât: acțiune mixtă de curățenie și împădurire

În zona Pata Rât din Cluj-Napoca, peste 600 de voluntari au participat la curățarea dealurilor din apropierea rampelor de deșeuri, colectând 7,2 tone de gunoi. Evenimentul a inclus și o acțiune de plantare a primilor 300 de copăcei, ca parte a demersului de realizare a unei centuri verzi, menită să împiedice răspândirea deșeurilor de către vânt. „Felicit organizatorii și voluntarii care au răspuns cu entuziasm și au dat dovadă de implicare și responsabilitate civică. Noutatea acestei ediții constă în plantarea perdelelor forestiere la Pata Rât, care contribuie la protecția mediului și la menținerea zonelor curate. Le mulțumim tuturor pentru implicarea și sprijinul oferit!”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Activitățile au beneficiat de suportul Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj, care a asigurat siguranța și consilierea voluntarilor în teren.

Un moment istoric pentru Ziua de Curățenie Națională

Anul 2025 marchează prima ediție oficială a Zilei de Curățenie Națională, după ce Legea 266/2024 a fost promulgată de Președintele României. Această recunoaștere legislativă subliniază importanța voluntariatului și a responsabilității civice, recunoscând impactul pe care zeci de mii de voluntari l-au avut în ultimii 15 ani în întreaga țară.

Acțiunea de la Cluj demonstrează angajamentul comunității locale pentru protecția mediului și implicarea directă a cetățenilor în menținerea curățeniei. Eforturile de acest gen nu doar că reduc poluarea, dar contribuie și la crearea unor spații verzi funcționale, mai sigure și mai plăcute pentru locuitori.

