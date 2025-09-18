EXTERNE

Mii de persoane au murit în această vară în Europa din cauza schimbărilor climatice

18 septembrie 20250 commentarii

 

Peste 15.000 de decese ar putea fi atribuite schimbărilor climatice manifestate în această vară în principalele oraşe europene, susţin mai mulţi cercetători într-un studiu care este încă preliminar, dar al cărui interes a fost salutat de alţi oameni de ştiinţă, informează AFP.

„Centrat pe 854 de oraşe europene, acest studiu concluzionează că schimbările climatice se află la originea a 68% din cele 24.400 de decese care ar fi asociate căldurii din această vară”, a subliniat miercuri un comunicat de presă publicat de cele două instituţii britanice din care fac parte autorii cercetării, Imperial College London şi London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Ei au ajuns la concluzia că între 15.013 şi 17.864 de decese asociate căldurii din această vară nu s-ar fi produs în absenţa schimbărilor climatice în aceste oraşe, care reprezintă însă doar o treime din populaţia europeană.
Efectele căldurii asupra sănătăţii sunt bine cunoscute: agravarea tulburărilor cardiovasculare, deshidratare, tulburări ale somnului. Iar persoanele în vârstă sunt, de departe, cele mai expuse în faţa riscului de a muri din aceste cauze.

Totuşi, aceste cifre trebuie interpretate cu prudenţă. Acest tip de studiu, din ce în ce mai frecvent în ultimii ani, are ca scop furnizarea unei estimări rapide a mortalităţii legate de încălzirea climei globale, fără a aştepta publicarea unei revizuiri ştiinţifice clasice, cu o metodologie mai robustă.

