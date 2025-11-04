ECONOMIE

Mii de executări silite la persoane fizice și juridice în județul Cluj

4 noiembrie 2025

Finanțele clujene puse pe recuperari!

În cursul lunii septembrie 2025, Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Cluj, unitate din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice, prin organele de control ale structurilor cu atribuții de inspecție fiscală, având un efectiv de 75 de inspectori activi, au efectuat 90 acțiuni de verificare. Cuantumul obligațiilor fiscale stabilit în dreptul agenților economici fizici și juridici a fost de 4.811 mii lei. Unul dintre obiectivele dispuse prin programul de control a constat în efectuarea de inspecții fiscale, ca urmare a analizelor de risc proprii. Astfel, în cursul lunii septembrie 2025 au fost efectuate 41 acțiuni de inspecție la contribuabilii selectați pe baza analizei de risc, în urma cărora au fost atrase la bugetul destat debite suplimentare în cuantum de 1.695 mii lei. În urma acestor acțiuni pierderea fiscală a fost diminuată cu 418 mii lei.

Realitatea trebuie să reflecte legalitatea

Un alt obiectiv al AJFP Cluj a constat în verificarea realității și legalității sumelor negative din deconturile de TVA cu opțiune de rambursare primite pentru inspecție fiscală, precum și soluționarea acestora. Ca urmare, în cursul lunii septembrie 2025 au fost soluționate 46 de cereri de rambursare TVA cu control anticipat, reprezentând 4.364 mii lei TVA solicitat la rambursare. În urma inspecțiilor fiscale pe acest criteriu de soluționare DNOR cu control anticipat a fost respinsă la rambursare TVA în sumă totală de 411 mii lei. Nu a fost aplicată nicio amendă contravențională.

Tot mai multe executări silite

În ceea ce privește executările silite înregistrate în cursul lunii septembrie, în cazul persoanelor juridice numărul acestora a fost de 15.953 pentru suma de 517.271.758 lei, iar în cazul persoanelor fizice de 44.527, pentru suma de 61.731.832 lei.

Mii de somații pentru sute de milioane de lei

Cât privește somațiile, AJFP Cluj a emis pentru 8.135 de cazuri, cu suma de 117.801,22 mii lei, din care s-au încasat 58.573,79 mii lei. Numărul sechestrelor înființate a fost pentru 41 de cazuri, cu suma de 14.791,61 mii lei, din care s-au încasat 275,55 mii lei. Totodată organele fiscale au înființat popriri în 6.642 cazuri, aferente sumei restante de 185.813,27 mii lei, din care s-au încasat 46.777,27 mii lei.

Numărul contribuabililor administraţi în luna septembrie 2025 de AJFP Cluj a fost de 394.634, persoane fizice și juridice. În ceea ce privește încasările la bugetul general consolidat, acestea au avut următoarea structură: bugetul de stat (fără vamă) – 520,92 milioane lei, creștere 12 % față de septembrie 2024; bugetul asigurărilor sociale de stat – 498,69 milioane lei- creștere 11,64 %; buget asigurări de sănătate – 250.54 milioane lei – creștere – 18,89 %; buget asigurări de șomaj – 8,34 milioane lei – creștere 10,61 %; Totalul bugetului consolidat pe luna septembrie s-a ridicat la 1.318,49 milioane lei, cu 13, 58 % mai mult față de anul 2024.

Nazare: Trimestrul al III- lea, singurul în care ANAF a făcut planul

Pe partea de venituri la buget, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat că discuţiile nu se pot purta decât în contextul bugetului pentru anul viitor a cărei construcţie ar urma să înceapă după 15 noiembrie. „În privinţa veniturilor, în general, a performanţei veniturilor, că şi acest subiect este în atenţia publică, trimestrul III este singurul trimestru în care ANAF a făcut planul. A depăşit planul. ANAF în trimestrul I, trimestrul II a avut un minus considerabil. Numai în trimestrul III a avut un plus şi se vede în trimestrul III o performanţă mai bună, inclusiv la TVA. La TVA la 9 luni 7,7% creştere, dar în trimestrul III separat, an pe an, diferenţa este de 14%. Din aceste comparaţii se vede că e o colectare la TVA mai bună în trimestrul III şi noi sperăm să continue şi să se confirme în execuţiile lunilor următoare. Până la final de an vom avea o imagine mult mai clară a acestor dinamic”

Beniamin Pascu

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

