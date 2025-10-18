Actualitate

Mesajul transmis de Emil Boc după plecarea lui Neluțu Sabău de pe banca Universității Cluj

19 octombrie 20250 commentarii

Primarul Emil Boc transmite un mesaj de profund respect și recunoștință pentru omul care a readus echilibrul, speranța și identitatea în vestiarul Universității Cluj. Sub conducerea sa, „U” a renăscut, a visat și a revenit în Europa după mai bine de jumătate de secol. Ioan Ovidiu Sabău pleacă de pe bancă, dar rămâne „în sufletul tribunei”.

„Mulțumim, Nelutu Sabău! În această seară ne despărțim de un antrenor, dar nu și de o legendă. Nelutu Sabău nu a fost doar un tehnician pe marginea terenului. A fost suflet, echilibru, ambiție și viziune. A fost omul care , împreună cu Radu Constantea , a transformat speranța într-un proiect, iar proiectul într-o poveste frumoasă pentru toți cei care iubesc “U” Cluj. A construit o echipă cu identitate, a dat sens efortului și încredere suporterilor. A adus liniște în vestiar și emoție în tribune. A readus “ U” în Europa, după 53 de ani! Și-a pus amprenta nu doar asupra rezultatelor, ci asupra caracterului unei întregi generații de jucători. Astăzi îi spunem mulțumim. Cu respect. Cu recunoștință. Cu emoție. Mulțumim, Nelutu, pentru tot ce ai oferit Clujului, echipei, suporterilor. Pentru că ai demonstrat că și în fotbal, demnitatea și pasiunea merg mână în mână. O legendă nu părăsește niciodată cu adevărat gazonul. Rămâne în sufletul tribunei. La Cluj, ai avut și vei avea mereu un loc special în inimile noastre. Respect și mulțumiri, Nelutu Sabău! “ U” merge mai departe! Haide “ U” , și la bine, și la greu!”, a transmis primarul.

