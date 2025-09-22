INTERNE

Mesaj de amenințare la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj

22 septembrie 20250 commentarii

Mai multe școli și spitale din țară au primit luni, 22 septembrie 2025, prin adresele de e-mail,mesaje de amenințare. În județul Cluj acest lucru a fost confirmat de către reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Cluj  care au anunțat că la nivelul instituției s-a primit un mesaj de amenințare. În urma acestui fapt a fost informată poliția și s-au luat în spital o serie de măsuri pentru siguranța pacienților și a cadrelor medicale. În urma primelor verificări, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj au informat că nu există indicii care să confirme amenințarea făcută prin mijloacele electronice. 

În contextul primirii unui mesaj cu caracter de amenințare Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj a informat organele de poliție despre această situație și a dispus în regim de urgență o serie de măsuri preventive, pentru siguranța pacienților, aparținătorilor și a personalului propriu, cu accent pe întărirea controlului accesului în spital și asigurarea bunei funcționări a serviciului de pază și supraveghere”, au transmis reprezentanții SCJU Cluj.

La rândul lor, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj au informat că luni, 22 septembrie 2025, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizată cu privire la faptul că mai multe unități medicale au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de amenințare.

Reprezentanții IPJ Cluj au susținut că în urma primelor verificări nu au fost identificate indicii care să confirme că amenințare ar fi reală: „După sesizare, structurile competente au desfășurat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situației. Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Poliție, în coordonare cu Serviciul Român de Informații, nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală.

Polițiștii clujeni au asigurat că autoritățile tratează cu seriozitate acest tip de sesizări: „Menționăm că Poliția municipiului Cluj-Napoca și celelalte structuri de ordine publică acționează în mod constant, pentru asigurarea unui climat de siguranță, în special în zona instituțiilor de învățământ și unităților medicale. Siguranța tuturor reprezintă o prioritate, iar autoritățile tratează cu seriozitate orice sesizare de acest tip”.

Tia SÎRCA

