EDUCAȚIE

Meritele directorilor performanți, răsplătite la Gala Educației Clujene 2025

3 octombrie 20250 commentarii

Cei mai performanți directori de școli au fost premiați pentru meritele lor, joi, 2 octombrie 2025, în Sala Auditorium Maximum a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, la Gala Educației Clujene, ediția 2025, organizată de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Cluj, cu ocazia Zilei Internaționale a Educației. La rândul său, șefa ISJ Cluj, Marinela Marc, a primit o diplomă de excelență din partea prefectul județului Cluj, Maria Forna. La eveniment au participat Marinela Marc, inspectorul școlar general al ISJ Cluj, ÎPS, Andrei Andreicuț, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Maria Forna, prefect al Instituției Prefectului județului Cluj, Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, directori de școli și profesori. 

Elevii talentați, creând momente magice

În deschiderea Galei s-a intonat imnul național al României și a imnul Europei de către corurilor reunite ale Colegiului de Muzică „Sigismund Toduță” Cluj-Napoca, Liceului Teologic Reformat Cluj-Napoca și Colegiului Ortodox Mitropolitul „Nicolae Colan” Cluj-Napoca. Tot elevii au fost cei care au încheiat Gala, printr-un program artistic, și anume elevii Liceului de Coregrafie și Artă Dramatică ,,Octavian Stroia” și ai Colegiului de Muzică „Sigismund Toduță” Cluj-Napoca.

Directorii, arhitecți ai transformării

În discursul său, inspectorul școlar general al ISJ Cluj, Marinela Marc, a vorbit despre importanța Zilei Educației. „Într-un context global marcat de schimbări rapide și provocări fără precedent, educația rămâne cel mai puternic instrument de construire a păcii, a progresului și solidarității între generații, fundamentul pe care se clădește orice societate democratică, echitabilă și prosperă. Prin educație, cultivăm nu doar competențe, ci și valori: responsabilitate, solidaritate, respect și curajul de a schimba în bine realitatea în care trăim. În această zi aducem un omagiu adus tuturor celor care, cu răbdare și pasiune, formează generațiile viitoare: cadre didactice, părinți, lideri educaționali”, a afirmat șefa învățământului preuniversitar clujean, citând postarea efectuată pe pagina de socializare. În cadrul galei, inspectorul școlar general a pus accentul pe rolul directorilor de școli, „care nu sunt doar administratori ai unor instituții, ci lideri educaționali care dau direcție, sens și coerență procesului de învățare”. „Într-un sistem educațional complex și în continuă schimbare, ei sunt veriga esențială între viziunea strategică a educației și realitatea din clasă, inspiră, motivează și creează echipe funcționale, gestionează resurse, comunică eficient cu părinții și autoritățile locale, atrag parteneriate și proiecte, gândesc strategic și acționează cu echilibru. Într-o societate care aspiră la excelență în educație, directorii de școală sunt adevărați arhitecți ai transformării, punând în mișcare oameni, idei și energii pentru a construi un viitor mai bun pentru copii”, a precizat inspectorul general, citând aceeași postare.

Prioritatea cea mai mare, educația

La rândul său, primarul Emil Boc a mulțumit tuturor celor implicați în educație datorită cărora orașul are un avantaj, acela „de a fi Clujul educat” și a asigurat că primăria municipiului Cluj-Napoca nu are o altă prioritate mai mare decât educația: „Dacă avem educație, avem și o societate tolerantă, avem și locuri de muncă bine plătite, avem și mai multe taxe la bugetul local, avem și mai mulți bani să facem infrastructură și avem viitor”.

La Gala Educației Clujene, ediția 2025, cei mai performanți directori au fost premiați pe categorii de unități de învățământ: colegii naționale, licee teoretice, licee tehnologice și colegii tehnice, licee vocaționale, școli gimnaziale din mediul urban și școli gimnaziale din mediul rural. La rândul său, șefa ISJ Marinela Marc a primit din partea Prefecturii județului Cluj o diplomă de excelență „În semn de înaltă prețuire și recunoaștere a meritelor excepționale în coordonarea și susținerea învățământului preuniversitar clujean”.

Tia SÎRCA

