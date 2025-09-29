EXTERNE

Membrii EBU vor vota cu privire la participarea Israelului la Eurovision

Membrii Uniunii Europene de Radiodifuziune vor vota în noiembrie cu privire la participarea Israelului la Concursul Eurovision de la Viena, anul viitor, conform relatărilor din presă, transmite Reuters.


Publicaţia austriacă Kronen Zeitung şi The Guardian au relatat că membrii EBU au fost informaţi despre vot printr-o scrisoare din partea preşedintelui organizaţiei.


„Un vot privind participarea la Concursul Eurovision 2026 va avea loc în cadrul unei reuniuni extraordinare a Adunării Generale a EBU, care va avea loc online la începutul lunii noiembrie”, a declarat EBU pentru Reuters într-un comunicat, fără a numi în mod expres Israelul.
Kronen Zeitung a inclus o captură de ecran a scrisorii în care se preciza că adunarea executivă a EBU a recunoscut că nu a putut ajunge la o poziţie consensuală cu privire la participarea postului public de radiodifuziune israelian, KAN. Reuters nu a putut confirma imediat autenticitatea scrisorii.
Pe 16 septembrie, consiliul de administraţie al postului de radiodifuziune de stat spaniol RTVE a votat pentru retragerea din concursul din 2026, care va avea loc în mai la Viena, dacă Israelul va participa la eveniment.

Spania este a cincea ţară care îşi asumă o astfel de poziţie după Olanda, Slovenia, Islanda şi Irlanda şi prima dintre aşa-numiţii „Big Five” – un grup care include şi Marea Britanie, Germania, Italia şi Franţa. Aceste ţări se califică automat pentru runda finală a concursului.
Eurovision, care subliniază neutralitatea sa politică, s-a confruntat anul acesta cu controverse legate de războiul din Gaza.

În septembrie, o comisie de anchetă a Naţiunilor Unite a concluzionat că Israelul a comis genocid în Gaza – acuzaţii pe care Israelul le-a descris ca fiind scandaloase.

