Membrii Asociației Artizanilor din Gherla, la sărbătoarea meșteșugurilor ardelenești de la Târgu Mureș

2 octombrie 20250 commentarii

Municipiul Gherla și în această toamnă este reprezentat cu succes la tradiționalele târguri și expoziții de artă meșteșugărească. Fostul Armenopolis este cunoscut și apreciat prin artiștii artizanali de origine armenească. La sfârșitul săptămânii trecute trei din cele mai active artiste ale Asociației Artizanilor din Gherla, Molnár Anna, Barta Katalin și Filep Erzsébet au onorat Sărbătoarea meșteșugurilor ardelenești de la Târgu Mureș.

La evenimentul desfășurat în Cetatea Medievală din municipiul de pe Mureș și-au prezentat produsele și lucrările peste 100 de artiști artizanali din județele transilvane, printre care s-au aflat și cele trei doamne din Gherla, prezente la toate cele trei ediții desfășurate. Mesagerii asociației gherlene au expus obiecte de artizanat, bijuterii de origine armenească, dar și lucrări de port popular din zona Câmpiei. Lucrările artizanilor gherleni au fost mult apreciate de publicul prezent în număr mare la acest adevărat târg de artă populară, unde nu au lipsit nici demonstrațiile artiștilor populari efectuate la fața locului. Astfel, reprezentantele orașului de pe Someș au avut ocazia de a arăta tuturor vizitatorilor etapele de executare a exponatelor, dovedind și la Târgu Mureș multă îndemânare și precizie, ca de altfel, peste tot în țară unde au fost prezente. Mai amintim că tot din Gherla a mai fost prezentă și învățătoarea Felszegi Melinda, care a avut o contribuție mare la organizarea jocurilor pentru copii pe toată durata sărbătoarei meșteșugurilor din Târgu Mureș.

Organizatorii evenimentului, Federația Asociațiilor Meșteșugărești din Transilvania, au dorit să păstreze această flacără vie și să o transmită generațiilor viitoare. De fapt, asta a și fost scopul acestei manifestări de artă populară aflată la cea de a treia ediție.

Szekely Csaba

