Meghan Markle se pregăteşte să revină în lumea filmului

7 noiembrie 20250 commentarii

Meghan Markle se pregăteşte să revină la cinema, cu un mic rol într-un film aflat în prezent în producţie la Los Angeles, în California, au relatat miercuri mass-media americane, informează joi AFP.

Soţia prinţului Harry a filmat câteva scene pentru pelicula „Close Personal Friends”, alături de vedete precum Lily Collins, cunoscută din serialul „Emily in Paris”, Jack Quaid şi Brie Larson, potrivit aceloraşi surse.

Conform revistei Variety, această comedie „urmăreşte un cuplu ‘obişnuit’ care, în timpul unei călătorii la Santa Barbara, California, întâlneşte un cuplu de vedete”.

După ce s-au retras din familia regală britanică, prinţul Harry şi Meghan Markle au semnat un contract cu Netflix pentru a dezvolta proiecte de film şi seriale.

Meghan a produs seria „With Love, Meghan”, un succes pe Netflix, deşi ironizată de presa anglo-saxonă, în care apare grădinărind şi pregătind diverse bunătăţi. În pofida criticilor, seria a devenit cel mai vizionat show culinar de pe platformă.

