Mark Rutte: NATO este „mereu” pregătită să apere

5 noiembrie 20250 commentarii

NATO este „mereu” pregătită să apere, a declarat, miercuri, secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte.

„Ca alianţă defensivă suntem mereu pregătiţi să apărăm”, a afirmat Mark Rutte într-o conferinţă de presă comună cu preşedintele Nicuşor Dan, după întrevederea avută la Palatul Cotroceni.

Înaltul oficial a subliniat unitatea Alianţei, spunând că în cazul unui atac „31 de ţări vor veni în apărarea României, aşa funcţionează NATO”.

„Aveţi armata dumneavoastră, desigur, dar dacă un atac va avea loc de oriunde, fie din Rusia sau de oriunde, un atac asupra NATO sau asupra României, nu vă va ajuta doar Eastern Sentry, nu vă vor apăra doar forţele din prezenţa înaintată, întreaga NATO va veni să vă salveze, cu flota de F-35, cu trupele terestre la capacitate maximă. Aşa funcţionează NATO. Ne asigurăm că apărăm fiecare centimetru de teritoriu aliat”, a precizat Rutte.

El a spus că această unitate face NATO „de neînfrânt”. „De aceea nici nu cred că va încerca cineva să ne înfrângă”, a adăugat Rutte.

Privind retragerea unor trupe americane din România, secretarul general al NATO a comentat: „Asemenea lucru este ceva obişnuit. Cred că facem prea mare caz din asta. SUA au o prezenţă militară mare în Europa, este aici. În acest context, se gândesc mereu cum să îşi folosească mai bine resursele. Se mai întâmplă ajustări, nu analizaţi prea mult lucrul acesta. Dacă şi când este nevoie, putem suplimenta forţele (aliate – n.r.), inclusiv în România”.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, cu privire la apărarea pe Flancul estic, că operaţiunea Eastern Sentry a NATO presupune „mai multe capabilităţi militare şi oameni atunci când este nevoie”.

În acest sens, şeful statului a dat exemplu exerciţiul Dacian Fall, care se desfăşoară în România şi reuneşte 5.000 de militari aliaţi. El a vorbit despre o abordare comună cu privire la Flancul estic, „pentru că pentru NATO şi pentru Europa ameninţarea evidentă în momentul ăsta este în Flancul estic”.

