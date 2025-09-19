EXTERNE

Mariah Carey a susţinut un concert pe o scenă plutitoare în Amazonia

19 septembrie 20250 commentarii

Cu mai puţin de două luni înainte ca Belem să îi găzduiască pe numeroşii şefi de stat care vor participa la summitul ONU pentru climă (COP30), acest oraş brazilian a primit miercuri seară un alt tip de personalitate mondială, atunci când legendara cântăreaţă pop americană Mariah Carey s-a alăturat unui grup de artişti locali pentru a susţine un concert pe o scenă plutitoare dedicat protejării pădurii tropicale din Amazonia, informează Reuters.

Miercuri seară, timp de o jumătate de oră, artista americană, îmbrăcată într-o rochie roşie strălucitoare, a interpretat unele dintre hiturile sale pe o scenă ce avea forma unui nufăr uriaş şi care plutea pe râul Guama, în timp ce fanii au urmărit concertul dintr-un alt loc.

„În această seară, ne-am adunat aici pentru a sensibiliza publicul cu privire la conservarea pădurilor tropicale. Aşadar, haideţi să facem acest lucru prin intermediul unui mic gest tropical”, a declarat ea înainte de a cânta prima piesă din programul serii, „Sugar Sweet”.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Trump jubilează după anularea programului de televiziune al lui Jimmy Kimmel de la ABC

Rușii, ”zgârciți” cu nord-coreenii. Phenianul primește prea puțin în schimbul sprijinului militar oferit

Brigitte Macron intenționează să demonstreze că este… femeie, în fața unei instanțe din Statele Unite

Cafeneaua din serialul TV „Friends” va fi recreată în Times Square din New York

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.