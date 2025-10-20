Actualitate

Marele Premiu al BNA ALTFEL 2025, acordat arhitectului clujean Șerban Țigănaș

20 octombrie 20250 commentarii

Marele Premiu al Bienalei Naționale de Arhitectură (BNA) ALTFEL 2025, eveniment al Uniunii Arhitecților din România (UAR), a revenit arhitectului Șerban Țigănaș, informează duminică, 19 octombrie 2025, reprezentanții breslei arhitecților pe pagina de socializare a uniunii. Marele Premiu al Bienalei face parte din categoria premiilor speciale și este acordat de UAR pentru o inițiativă, proiect sau prezență cu impact internațional care aduce și onorează arhitectura românească. Printre proiectele de arhitectură premiate anul acesta se află sediul Central Banca Transilvania din Cluj-Napoca și Recuperarea unei locuințe și a unei șuri la țară, în județul Cluj, comuna Căpușu Mare, sat Bălcești.

Aceștia au enumerat cele mai însemnate proiecte de arhitectură din țară ale proaspătului premiat: „Omagiem un arhitect care a redefinit sensul profesiei noastre. Fondator al biroului Dico & Țigănaș, Serban Țigănaș a semnat unele dintre cele mai vizibile și admirate proiecte din arhitectura românească recentă: Arena și Sala Polivalentă din Cluj, Stadionul „Oblemenco” din Craiova, Stadionul „Arcul de Triumf” din București, lucrări care au primit premii și recunoaștere internațională, dar mai ales aprecierea oamenilor — pentru că ele dau formă unui ideal: acela ca arhitectura să creeze locuri vii, deschise, și să aducă bucurie comunității”.

De asemenea, reprezentanții UAR au prezentat meritele arhitectului clujean pentru care i s-a acordat Marele Premiu al Bienalei Naționale de Arhitectură ALTFEL 2025: „Șerban Țigănaș este profesor și decan al Facultății de Arhitectură din cadrul Universității Politehnice din Cluj Napoca, unde formează generații de tineri arhitecți și îi învață că arhitectura nu este doar construcție, ci gândire, cultură și responsabilitate. Ca președinte al Ordinului Arhitecților din România, între 2010 și 2018, a consolidat o instituție care dă astăzi coerență și demnitate breslei noastre. Dar impactul său merge dincolo de granițele țării: Șerban Țigănaș a fost Secretar General al Uniunii Internaționale a Arhitecților (UIA) – cea mai înaltă poziție ocupată vreodată de un arhitect român pe scena mondială. Prin activitatea sa în UIA și în Consiliul European al Arhitecților, a dus vocea României acolo unde se discută marile teme ale arhitecturii contemporane. Pentru această contribuție excepțională — pentru viziunea, profesionalismul și prestigiul pe care le-a adus arhitecturii românești, Bienala Națională de Arhitectură ALTFEL 2025 are onoarea de a-i acorda Marele Premiu – arhitectului Șerban Țigănaș”.

Sediu de bancă din Cluj-Napoca,  locuință și șură din Căpușu Mare, proiecte câștigătoare

Amintim faptul că la Bienala Națională de Arhitectură (BNA) ALTFEL 2025, la secțiunea Clădiri pentru birouri, premiul a fost câștigat de proiectul Sediului Central Banca Transilvania, din Cluj-Napoca, avându-i ca arhitecți pe Mihai Anca Macalik Arnold și inginer Virág Jácint. Totodată, o altă clădire premiată de arhitecții români este cea de la secțiunea Revitalizare rurală. Proiectul Recuperarea unei locuințe și a unei șuri la țară, în județul Cluj, comuna Căpușu Mare, sat Bălcești, realizat de Vlad Sebastian Rusu – Birou Individual de Arhitectură, arh. Vlad Sebastian Rusu și arh. Andra Vlădoiu s-a dovedit cel mai apreciat de la această secțiune. La Cluj-Napoca,  în data de 26 octombrie 2025, va avea loc gala de premiere pentru secțiunile Locuințe individuale și Locuințe colective din cadrul BNA ALTFEL 2025, expoziția proiectelor și lansarea de carte Spațiile verzi ale Clujului. Secolul XIV – XXI”, autor Vasile Mitrea.

Tia SÎRCA

sursă foto: UAR

