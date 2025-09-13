EXTERNE

Manifestații de amploare la Londra

14 septembrie 20250 commentarii

Nouă persoane au fost arestate sâmbătă la Londra în timpul manifestaţiei convocată de activistul de extremă dreapta Tommy Robinson, a anunţat poliţia londoneză pe reţeaua X, subliniind că s-a confruntat cu „violenţe inacceptabile”, transmite AFP.

Forţele de ordine „au fost atacate cu lovituri de picior şi de pumn. Au fost aruncate sticle, rachete de semnalizare şi alte proiectile”, a detaliat poliţia. „Până în prezent au fost efectuate nouă arestări”.

Poliţia a indicat mai devreme că 110.000 de oameni s-au reunit în zona Whitehall din centrul capitalei britanice pentru manifestaţia „Unite the Kingdom” a lui Robinson. Tot potrivit poliţiei alte 5000 de persoane au participat la o contramanifestaţie denumită „Marş împotriva fascismului”, în apropierea primei, dar separată printr-o aşa-zisă „zonă sterilă” delimitată de bariere, a consemnat dpa.

Robinson a făcut apel la participanţii la protestul său să nu poarte măşti, să nu bea alcool şi să nu fie violenţi.

