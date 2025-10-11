SOCIAL

„Majoratul online” susținut de psihiatri: Copiii sub 16 ani vor avea acces la internet doar cu acord parental verificabil

11 octombrie 20250 commentarii

Specialişti psihiatri din Sibiu şi Cluj susţin Legea majoratului online, adoptată luni de Senat şi care prevede că minorul, până la împlinirea vârstei de 16 ani, accesează servicii online şi creează conturi personale, în nume propriu, numai în baza acordului parental verificabil.

„Mă bucur totuşi că în România cred că suntem printre primele ţări care au astfel de legislaţie. Oricum, în momentul de faţă, cred că asta este problema cea mai mare legată de tehnologie, de reglementarea domeniului şi de asigurarea unui acces sigur al copiilor la tehnologie. Tehnologia e viitorul, nu vom putea scăpa de ea, copiii noştri cu atât mai puţin şi atunci ei trebuie feriţi şi învăţaţi cum să gestioneze şi cum să folosească tehnologia pentru a creşte, nu pentru a-şi face rău. Consider că iniţiativa de a securiza accesul sub 16 ani, din punct de vedere al psihiatrului de copii, este foarte corectă, fiindcă începând cu vârsta de 16 ani creierul nostru începe să se maturizeze, partea de funcţii executive şi partea care răspunde de discernământ devine, să spunem, din ce în ce mai funcţională şi atunci, da, după 16 ani, probabil că adolescenţii sunt capabili şi deja învăţaţi cum să se ferească de problemele legate de utilizarea tehnologiei. Dar înainte şi în următorii ani, cât încă învăţăm noi şi părinţii lor învaţă cum să folosească tehnologia, cred că ar fi bine să-i ferim”, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, Elena Predescu, medic de psihiatrie pediatrică şi profesor la Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) din Cluj Napoca.

Preşedintele ales al Asociaţiei Române de Psihiatrie şi Psihoterapie (ARPP), psihiatrul Ciprian Băcilă, director medical al Spitalului Clinic de Psihiatrie de la Sibiu, a atras atenţia că încă nu este recunoscută ca diagnostic dependenţa de social-media, media şi device-uri, în Clasificarea Internaţională a Bolilor, un sistem standardizat al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Cea mai recentă revizuire a acestei clasificări este ICD 11, intrată în vigoare în 2022.

„Din păcate, în momentul actual (…) dependenţa de media şi de device-uri încă nu este reglementată. Va fi reglementată în următoarea ediţie a ICD (International Classification of Diseases) 11. Este o problemă care se dezvoltă cu rapiditate”, a spus psihiatrul Ciprian Băcilă.

Nu doar psihiatrii susţin Legea majoratului online, dar şi şeful Unităţii de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu şi medicul SMURD, Bogdan Csillag.

„Clar este nevoie de o este nevoie de o reglementare. Nu ne mai putem întoarce la peniţă şi la hârtie”, a spus medicul Bogdan Csillag.

Alături de medicii prezenţi la conferinţa de presă, preşedinta Consiliului Judeţean (CJ) Sibiu, jurista Daniela Cîmpean, propune nu doar o lege a majoratului online, dar şi campanii de educaţie digitală pentru copii.

„Nu doar ca jurist, ci şi ca reprezentant al unei autorităţi publice, ca om care folosesc social media şi ca mamă, vreau să vă spun că mă bucur că aceste preocupări, care deja la nivel european sunt consacrate, au ajuns şi în atenţia colegilor noştri din Parlamentul României. (…) Nu cred că este nevoie doar de o interdicţie totală, cred că este necesar un echilibru între a permite un acces controlat şi a face o educaţie acestor tineri, o educaţie digitală despre cum să folosim, ce să preluăm din social media. (…) pentru copiii de sub 16 ani este absolut bine venită această iniţiativă”, a precizat preşedintele Consiliului Judeţean Sibiu, Daniela Cîmpean.

Vineri, cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătăţii Mintale, aproape 200 de elevi şi liceeni au participat la lecţii despre sănătatea mintală şi educaţia digitală, susţinute de psihiatri şi psihologi din Sibiu şi Cluj.

