Mai mult de unul din trei dascăli nu va răspunde la primul clopoțel

5 septembrie 20250 commentarii

Școlile sunt pregătite să-și primească elevii la început de an școlar, a asigurat inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Cluj, Marinela Marc, vineri, 5 septembrie 2025, în cadrul conferinței de presă, organizată la sediul instituției. În noul an școlar 2025-2026, în județul Cluj, vor funcționa 392 de unități de învățământ de stat, 204 unități de învățământ cu personalitate juridică și 188 de structuri. De asemenea, 68 de unități de învățământ sunt private și patru unități conexe (Palatul Copiilor, Centrul de Excelență, Centru Sportiv Școlar „Viitorul”, Centru Județean de Resurse și Asistență Educațională Cluj).

„Sper să nu fie incidente”

Referindu-se la lipsa festivităților de luni, anunțată de sindicaliștii din învățământ, șefa ISJ a declarat că nu este potrivit să stricăm bucuria copiilor în prima zi de școală: „Directorii sunt pregătiți să-i primească pe copii. O să vedem luni care va fi atitudinea colegilor, cadre didactice, pentru că știm că sunt unii care semnează listele de la sindicat, că sunt de acord să facă protest, dar în realitate au o altă atitudine. Din centralizarea noastră, din totalul cadrelor didactice și-au manifestat intenția de a desfășura activități de protest un număr de 2722, adică 38 %, iar din personalul didactic auxiliar și administrativ 286, adică 13,75%. Le-am sugerat să fie organizați, să aibă planul A, planul B. Dacă o doamnă învățătoare nu va dori să-și primească copiii, să fie cadre didactice disponibile să-i primească, să-i conducă în sala de clasă. Personal nu mi se pare potrivit să stricăm bucuria primei zile de școală a copiilor. Din 9 septembrie încolo, dacă sunt organizați, vor să desfășoare forme legale de protest este dreptul lor, nu-i împiedică nimeni, nu face nimeni presiuni, dar nu mi se pare corect mai ales pentru elevii care încep un ciclu de învățământ: clasă pregătitoare, clasa a noua. Acești copii vor să se bucure de eveniment și își vor aminti poate de el toată viața. E greu pentru ei să înțeleagă de ce nu este acolo doamna învățătoare și că este cu o pancartă la poarta școlii. Sper să nu fie incidente și să fie o atitudine civilizată pentru că vorbim de cadre didactice care ar trebui să fie niște repere morale, de demnitate în comunitățile școlare, și nu numai”.

Mai puține unități cu personalitate juridică

În noul an școlar, în județul Cluj, sunt mai puține unități cu personalitate juridică cauza fiind aplicarea noii legi 141, iar cel mai afectate au fost școlile din mediul rural. „În anul școlar 2025-2026, ca urmare a apariției legii 141 și a procedurilor aprobate prin ordin de ministru, de restructurare a rețelei școlare, am redus numărul unităților care nu mai îndeplineau condițiile pentru a funcționa în acest fel, respectiv 500 de elevi la școală, 250 de copii și preșcolari, la creșă și grădiniță”, a explicat șefa ISJ Cluj care a mai spus că în acest sens au fost purtate discuții cu primarii și că propunerile au venit din partea acestora, ei știind cel mai bine care este situația la nivelul comunei sau orașului respectiv.

 600 de posturi reduse în județul Cluj

În noul an școlar, în școlile clujene, vor preda 7.800 cadre didactice, 600 de posturi fiind reduse ca urmare a modificărilor legislative prin creșterea normei didactice de la 18 la 20 de ore. „Am avut 13 cadre didactice care ca urmare a aplicării acestor măsuri s-au aflat în restrângere de activitate și 141 care au avut nevoie de completare de catedră, toate soluționate favorabil. Nu avem titulari care să fi rămas fără normă”.

Pe de altă parte, disciplinele deficitare la capitolul cadre specializate sunt cele tehnice, posturile de ingineri și maiștri. „Avem posturile complet acoperite cu resursă umană chiar dacă simțim deja că sunt deficitare disciplinele informatică și cele tehnice ( posturile de maiștri și ingineri). În acest moment există doar fracțiuni de normă neacoperite pe care școlile în dialog permanent cu colegii de la resurse umane le vor acoperi. Dacă nu vor găsi cadre didactice care să accepte aceste fracțiuni de normă probabil se va apela la personal didactic asociat sau la regimul platei cu ora de către ceilalți profesori care vor dori să efectueze aceste ore”, a spus Marc.

Doisprezece școli, în două schimburi

În acest an școlar, doisprezece unități de învățământ vor funcționa în două schimburi din cauza creșterii numărului de clase și a lipsei de spații. Două dintre școli, Colegiul de Muzică Sigismund Toduţă” și Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică „Octavian Stroia” Cluj-Napoca își împart spațiile în funcție de specificul claselor. Restul școlilor sunt: Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu”, Liceul Teoretic „Avram Iancu”, Colegiu Național „George Barițiu”, Liceul Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca , Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu”, Școala Gimnazială „Alexandru Vaida-Voevod”, Școala Gimnazială Horea, Școala Gimnazială „Ioan Bob”, Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai” Florești, Școala Gimnazială „Avram Iancu” Câmpia Turzii. De asemenea, nouă unități de învățământ vor funcționa în două schimburi din cauza nefinalizării lucrărilor de reabilitare, modernizare: Școala Gimnazială „Octavian Goga”, Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, Școala Gimnazială „Ion Creangă”, Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești, Școala Gimnazială Sânpaul, Școala Gimnazială Frata, Școala Gimnazială Cămărașu și Liceul Teoretic „Pavel Dan” Câmpia Turzii.

Alte școli au rezolvat problema spațiului apelând la amenajarea de spații modulare, de tip container. Este vorba de Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan”, unde opt clase vor funcționa în aceste spații, Școala „Ștefan Micle” Feleacu (o clasă), Școala Gimnazială „Ștefan Pascu” Apahida (șase clase), Școala Gimnazială Săcuieu (două clase).

Zeci de clădiri fără autorizație de securitate la incendiu

În cadrul conferinței de presă, inspectorul școlar general Marinela Marc a oferit informații privind autorizarea unităților de învățământ, din județul Cluj, din punct de vedere sanitar și al securității la incendiu, date oferite și de către Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” Cluj și Direcția de Sănătate Publică Cluj. Astfel, în județul Cluj, există 923 de clădiri de învățământ (publice sau private), iar dintre acestea, 592 de clădiri nu necesită obținerea autorizației de securitate la incendiu, ele fiind încadrate în una din cele două situații: fie sunt construite înainte de anul 1990 și nu au suferit modificări sau schimbări de destinație, fie nu au o suprafață desfășurată suficient de mare pentru a se încadra în categoria construcțiilor ce necesită acest act administrativ. De asemenea, la nivelul județului sunt 189 de clădiri ce dețin autorizație de securitate la incendiu. Pentru cele 331 clădiri care necesită autorizație, situația se prezintă astfel: 189 de clădiri dețin autorizație de securitate la incendiu, iar 142 de clădiri care funcționează fără deținerea autorizației de securitate la incendiu. În acest caz, reprezentanții ISU Cluj au menționat că pentru 68 dintre clădiri, ISU Cluj a eliberat un aviz de securitate la incendiu, ceea ce însemnă că măsurile de securitate la incendiu sunt cunoscute și sunt în curs de implementare. Aceștia au mai transmis că o unitate de învățământ poate avea în componență mai multe clădiri, cu destinații sau funcțiuni diferite și doar o clădire să nu dețină autorizație de securitate la incendiu, nu instituția în sine.

În ceea ce privește clădirile de învățământ, acestea sunt supuse anual controlului de prevenire și sunt luate întotdeauna măsuri de înlăturare a deficiențelor constatate pe timpul exploatării. Categoria de construcții cu destinația de învățământ cunoaște o dinamică continuă, care depinde substanțial de lucrările de modificare care se execută. Important este ca aceste modificări constructive să fie finalizate și să se întreprindă demersurile necesare pentru a obține autorizația de securitate la incendiu. Obținerea actului administrativ în discuție reprezintă o validare a îndeplinirii cerinței fundamentale „securitate la incendiu”, ceea ce conduce și la creșterea gradului de siguranță a preșcolarilor, elevilor și personalului didactic care își desfășoară activitatea în spațiul respectiv.”, au mai arătat reprezentanții ISU Cluj.

 25 de școli rurale fără apă potabilă

În ceea ce privește autorizația sanitară, șefa ISJ Cluj, Marinela Marc, a spus din cele 637 de obiective de învățământ, 607 sunt autorizate, iar 30 neautorizate sanitar (cinci în urban și 25 în rural), motivul pentru care aceste unităţi nu deţin autorizaţie sanitară de funcţionare fiind reprezentat de lipsa apei potabile. Unitățile fără autorizație sanitară din mediul rural sunt: Grădiniţa cu program normal, sat Cristorel, nr.31A; Şcoala primară si grădiniţa, sat Vălcele; Şcoala gimnazială, sat Măguri Bogdăneşti, nr.171; Şcoala gimnazială şi grădiniţa, sat Muntele-Rece, FN; Grădiniţa cu program normal Panticeu; Şcoala gimnazială, clădirea l Moldoveneşti, nr.360 A; Şcoala primară și grădiniţa, clădirea II Moldovenești, nr. 588; Grădiniţa cu program normal, locali, Moldovenești, nr.124; Şcoala primară si grădiniţa, sat Podeni, nr.6a; Şcoala primară si grădiniţa, sat Bădeni, nr.313; Şcoala primară si grădiniţa, sat PIăiesti, nr.69; Şcoala gimnazială cu grădiniţa, Ploscoş, nr.39; Grădiniţa cu program normal sat Mărtineşti, nr. 60; Grădiniţa cu program normal sat Comşeşti, nr.111; Școala primară cu grădiniţa, sat Triteni Colonia; Grădiniţa cu program normal, sat Valea Gugii, nr.125; Grădiniţa cu program normal, sat Sălătruc; Şcoala gimnazială şi grădiniţa, sat Batin, nr.55; Şcoala gimnazială, sat Buza, nr.54; Grădiniţa cu program normal, sat Buza, nr. 54; Şcoala gimnazială si grădiniţa, sat Cutca, nr.164; Grădiniţa cu program normal, sat Nearşova, nr.30; Şcoala gimnazială Aurel Munteanu şi grădiniţa, sat Valea Drăganului, nr. 419; Şcoala gimnazială, sat Săcuieu, nr. 135 și Şcoala gimnazială si grădiniţa, sat Rogojel, comuna Săcuieu.

În mediul urban obiectivele care nu au autorizație sanitară sunt: Grădinița „Pinochio” Câmpia Turzii, Sala de Sport Colegiul Național „George Coșbuc” (lucrări în derulare), Grădinița „Căsuța Poveștilor (lucrări în derulare), Colegiul Tehnic Turda – cantina și internatul nefuncționale.

Tia SÎRCA

