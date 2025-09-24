SOCIAL

Magistrații ocolesc funcțiile de conducere

24 septembrie 20250 commentarii

Dintre cele cinci instanței clujene pentru care s-au scos la concurs funcțiile de președinte doar două au fost atrăgătoare pentru magistrați. În schimb, situația la parchete este mai bună deoarece la toate cele trei unități de parchet din județul Cluj unde s-a scos la concurs postul de prim procuror sunt candidați.

Consiliul Superior al Magistraturii(CSM) a scos la concurs mai multe posturi de conducere în cadrul instanţelor şi parchetelor din raza de competenţă a Curţii de Apel Cluj.

Demersul vine după ce după ce la concursul de anul trecut nimeni nu a dorit să le ocupe. Lipsa de candidați ridică semne de întrebare privind atractivitatea acestor funcții și gradul de asumare al magistraților în roluri de conducere a instanțelor.

Printre funcţiile cheie scoase la concurs se numără cea de preşedinte la Judecătoria Turda, Judecătoria Gherla, Judecătoria Dej și la Judecătoria Huedin.

Totodată a fost scoasă la concurs funcția de președinte la nivelul Tribunalului Militar Cluj.

La nivelul parchetelor au fost scoase la concurs funcţia de prim procuror adjunct al Parchetului Judecătoriei Cluj-Napoca, Parchetului Judecătoriei Dej și Parchetului Judecătoriei Huedin.

Pentru funcția de președinte al Judecătoria Turda s-a înscris la concurs Flaviu Mureșan, magistrat la Judecătoria Zalău, iar postul de președinte de instanță la Gherla este vânat de Andreea Mihalache, judecător în cadrul acestei instanțe. În schimb, pentru funcțiile de președinte la Dej, Huedin și Tribunalul Militar Cluj nu a dorit nimeni să intre în competiție.

Situația este mai bună la nivelul parchetelor. Astfel, pentru funcția de prim procuror la Parchetul Judecătoriei Cluj-Napoca s-au înscris doi procurori Este vorba de Crina Pop și Mihai Borteș. Pentru funcția de prim procuror la Dej a intrat în cursă Diana Domșa iar la procurori Vlad Balint.

În 4 octombrie este programată testarea psihologică scrisă, iar în 6-12 octombrie candidații vor fi evaluați cu privire la rezistența la stres, capacitatea de a-și asuma răspunderea și de a lua decizii. Între 24 octombrie și 6 noiembrie va fi susținut proiectul privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere iar în 22 noiembrie va avea loc examenul scris la management și comunicare.

Pentru procurori, perioada de depunere a dosarelor pentru pentru concurs la funcțiile de conducere ale instanțelor este 1-22 august.

Potrivit CSM, procurorii care intră în concurs pentru ocuparea unei funcţii de conducere vor trebui să susţină un test psihologic eliminatoriu, să prezinte un plan de conducere a unităţii şi un examen de management. Testarea psihologică este programată în 20 septembrie iar în perioada 22-28 septembrie candidații vor fi evaluați cu privire la capacitatea de a lua decizii și a-și asuma răspunderea, dar și în privința rezistenței la stres.

În perioada 10-19 octombrie va fi prezentat proiectul de conducere. Examenul de management va fi organizat în 15 noiembrie.

 

