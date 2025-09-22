EXTERNE

Madonna va lansa un album ”dance” în 2026

22 septembrie 20250 commentarii

 

Madonna, care rămâne artista muzicală cu cele mai mari vânzări din istorie, a anunţat lansarea, anul viitor, a unui nou album cu sonorităţi „dance”, la Warner, casa de discuri a debutului său, alături de care a semnat cele mai mari succese, informează AFP.

„Suntem onoraţi să o primim pe Madonna înapoi la Warner. Madonna nu este doar o artistă, ci un model, o persoană care sfidează regulile, o forţă culturală supremă”, au transmis Tom Corson şi Aaron Bay-Schuck, copreşedinţi ai Warner Records.

Starul în vârstă de 67 de ani, care semnase pentru prima dată cu Warner în 1982, părăsise casa de discuri în 2007 pentru un contract istoric cu Live Nation, unul dintre cele mai mari din acea perioadă.

După trei albume fără mare succes, dintre care ultimul, „Madame X”, datează din 2019, Madonna a reluat în 2021 colaborarea cu casa de discuri a debutului său.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Statele europene se mulţumesc cu un compromis minim pentru 2035

Administrația Trump modifică radical recomandările privind vaccinarea copiilor

Netanyahu și un Israel fără rețineri

Europa se confruntă cu traficul de pistoale artizanale convertite în arme letale

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.