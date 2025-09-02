ADMINISTRAȚIE

Lucrări de întreținere pe drumul județean Turda – Bogata – Călărași

2 septembrie 20250 commentarii

Consiliul Județean Cluj a demarat o serie de lucrări de întreținere pe sectorul de drum Turda – Bogata – Călărași, situat pe drumul județean DJ 161B.

Acestea au drept scop asigurarea unei circulații rutiere normale, în condiții de siguranță, și vizează sectorul în lungime de 12,639 kilometri cuprins între pozițiile kilometrice 28+817 și 41+456.

Îmbunătățirea infrastructurii acestui drum oferă locuitorilor din zonă un acces rapid pe drumul județean DJ 161B, pe direcția Călărași – Bogata, către cel mai important centru urban din această zonă a județului, municipiul Turda,” detaliază Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

În această etapă se execută lucrări de asigurare a scurgerii apelor prin curățarea și desfundarea șanțurilor și a rigolelor, respectiv de colmatare a rosturilor existente pe calea de rulare.

De asemenea, urmează a fi derulate operațiuni constând în întreținerea părții carosabile, decolmatarea camerelor de cădere, asigurarea esteticii rutiere prin tăierea lăstărișului și a vegetației din zona drumului, aducerea la profil a acostamentelor și curățarea acostamentelor în zonele prevăzute cu parapete de siguranță.

 

