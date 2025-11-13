Lucrări de întreținere pe drumul către pârtia de schi din Feleacu

ADMINISTRAȚIE

13 noiembrie 2025

Consiliul Județean Cluj a demarat o serie de lucrări de întreținere curentă și periodică pe drumul județean DJ 103T, pe raza localității Feleacu. Intervențiile au ca scop asigurarea circulației în condiții de siguranță pentru participanții la trafic.

Lucrările vizează un sector de peste doi kilometri, cuprins între kilometrul 0+000 și kilometrul 2+243.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a declarat: „Întreținerea și îmbunătățirea infrastructurii acestui drum județean este importantă din perspectiva unui acces rapid și sigur al locuitorilor din zonă la drumul național DN 1, pe direcțiile Cluj-Napoca și Turda, precum și pentru iubitorii sporturilor de iarnă care doresc să schieze pe pârtia de schi cea mai apropiată de Cluj-Napoca.”

Printre operațiunile aflate în derulare se numără: întreținerea părții carosabile; colmatarea rosturilor; curățarea platformei drumului de materialele aduse de viituri; completarea și aducerea la profil a acostamentelor; refacerea terasamentelor deteriorate; curățarea șanțurilor și rigolelor pentru asigurarea scurgerii apelor; igienizarea și întreținerea estetică a drumului prin tăierea vegetației și a lăstărișului din vecinătate.

Prin aceste lucrări, Consiliul Județean Cluj urmărește creșterea siguranței rutiere și îmbunătățirea accesului locuitorilor și turiștilor spre zona Feleacu și către drumul național DN 1.

 

