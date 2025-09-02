EDUCAȚIE

Lucia Cojocaru, lider al învățământului preuniversitar clujean: Nu vom face ore! Nu ne sperie nimic! Dacă până și magistrații o fac, noi de ce nu?

2 septembrie 20250 commentarii

 

Sindicatele din Educaţie au inițiat procedura unui referendum prin care profesorii să decidă dacă vor boicota activitățile de predare după 9 septembrie. În prima zi de școală, 8 septembrie, cadrele didactice nu vor participa la festivităţile de început de an. În schimb, este anunțat un miting de amploare în faţa Palatului Victoria, cu participarea a peste 35.000 de cadre didactice, urmat de un marş de protest până la Palatul Cotroceni.

Lucia Cojocaru, lider al Sindicatului Preuniversitar Cluj, a declarat pentru cotidianul „Faclia”: „În conjunctura actuală și având în vedere că până la ora actuală nu avem nici un răspuns din partea Ministerului Educației sau al altor factori de decizie, sindicatul a luat hotârârea de a începe anul școlar fără festivitatea de deschidere! Vom protesta în continuare! Nu ne sperie nimic!”

Protest cu 35.000 de cadre didactice

Cojocaru a adăugat: „Chiar astăzi am fost la unitatea școlară unde eu sunt profesoară, Liceul de Informatică, unde am fost de față la ședința Consiliului Profesoral. Pot să vă certific faptul că s-a luat hotărârea ca odată cu începerea anului școlar cadrele didactice să participe la ore, să fie alături de elevi dar să nu predea materia respectivă. Doar clasele pregătitoare, a V-a și a IX-a, vor fi preluate din curtea școlii de diriginții respectivi și vor fi conduse în clase. Diriginții vor da primele detalii elevilor din aceste două clase, referitoare la începutul de an școlar și vor răspunde întrebărilor pe care elevii le vor adresa. Apoi cadrele didactice vor ieși, toate, în fața unității școlare respective și vor protesta față de ceea ce ministrul Educației, Daniel David, consideră ca se numește „reforma Educației”. Concomitent, în 8 septembrie, cadre didactice din toată țara vor fi prezente în Piața Victoriei din București,unde vor participa la un protest deosebit de amplu. Estimăm că la protest vor fi prezente peste 35.000 de persoane. De acolo, vom porni în marș, pe parcursul a 15 km, până la Palatul Coroceni, la sediul președintelui României!” .

Fără lecții, fără note, fără materie parcursă

Liderul sindicatului clujean spune că începând din 9 septembrie toate cadrele didactice vor fi prezente la școlile unde își desfășoară activitatea, vor semna condica de prezență și vor intra la clasă. „Primul lucru pe care îl vor face este acela de a explica elevilor care este situția în relația cu Ministerul Educației, cauzele pentru care nu se țin orele, câtva chestiuni legate de revendicările profesorilor, totul cât mai simplu și cât mai limpede, ca elevii să relizeze motivația refuzului nostru de a preda al cadrelor didactice. Deci, nu se vor ține lecții, nu se vor pune note, nu se va parcurge materie. Vor avea loc dialoguri cu elevii fie pe teme propuse de ei, fie pe teme alese de profesor, de la gastronomie la democrație, de la prietenie la astronomie, de pericolul drogurilor la patriotism. Oricum orele respective vor avea un aspect divers. Cert este că materia aferentă orei respective nu va fi predată. Orele vor avea caracter de îndrumare, de consultare, însă doar atât” declară Lucia Cojocaru.

Acesta consideră că este oportun un astfel de demers sindical în fața unui ministru care este respinge orice revendicare. ”Nu ne sperie nimic ! De altfel am preluat și noi modelul de protest al magistraților. Dumnealor, chiar dacă după lege nu au dreptul de a protesta și a intra în grevă, o fac totuși. Intră în sala de judecată cu dosarele cauzelor respective și amână și iar amână rezolvarea acestor cauze atât cât consideră dumnealor că este necesar. Or dacă magistrații pot face un astfel de lucru, noi de ce nu am putea? Dacă dumnealor, care sunt litera și spiritul legii în țara asta, atunci noi cu atât mai mult avem dreptul să luptăm pentru drepturile noastre!”

Directori…ilegali într-un colaps total

Cojocaru specifică faptul că nici până astăzi (1 septembrie – n.r.) nu a fost emis un document, un înscris oficial, prin care degrevările sau rezervările din posturi „…sau ce or mai fi acestea, care se făceau până acum prin ordin al ministrului Educației, să fie comunicate conducerilor școlii și sindicateleor. Domnul prim-ministru Bolojan dorește să fie semnate prin Hotârâre de Guvern. În sedința de guvern de vinerea trecută nu s-a pus în discuție însă acest lucru. Și doar miercuri va mai fi o ședință de guvern. Nu știm sigur dacă și atunic se va discuta. Dar cert este că până la proxima ședință suntem toți simpli profesori. Fără funcții. Chiar și directorii. Cu alte cuvine directorii de astăzi, dacă nu au o numire oficială din partea ministerului, sunt puși în situația de a fi…ilegali. Să fie clar, nu inspectoratul dă o circulară sau emite un act care să reglementeze funcțiile, ci Ministerul Educației. Or, deocamdată nu s-a primit nimic. De aceea, la ora actuală suntem într-un colaps total!” a declarat liderul de sindicat Lucia Cojocaru.

Nu participați la festivități golite de conținut!

Sindicaliștii transmit că protestul lor urmărește să arate că angajații din învățământ „resping măsurile politice pentru diminuarea deficitului bugetar adoptate de guvern, cu efecte negative asupra sistemului de învățământ, dar în primul rând asupra beneficiarilor educației”. Aceștia precizează că nu ies în stradă pentru salarii mai mari, ci „pentru condiții mai bune în desfășurarea actului educațional, pentru dreptate și respect”. Mesajul profesorilor către părinți și elevi este acesta: „Vă rugăm să nu participați anul acesta la festivități golite de conținut !”

Beniamin Pascu

 

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, deschis publicului larg

Peste 50 de soiuri de struguri din colecția USAMV Cluj-Napoca prezentate, în premieră, publicului larg

Expoziție de plante carnivore la Grădina Botanică „Alexandru Borza”. Galerie foto

Tribut Școala Ardeleană, la borna Romulus Ladea

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.