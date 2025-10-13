EXTERNE

Limitare a utilizării smartphone-ului la două ore pe zi într-un oraş japonez

13 octombrie 2025

 

O directivă locală din Toyoake îndeamnă la limitarea utilizării smartphone-urilor la două ore pe zi. Deşi poliţia cu siguranţă nu îi va aresta pe cei care se opun, scopul este de a promova o relaţie mai sănătoasă cu ecranele, după cum a declarat pentru AFP primarul acestui oraş japonez.

Masafumi Kouki a explicat că este îngrijorat de câteva luni de „efectele negative ale utilizării excesive a smartphone-urilor, în special de reducerea drastică a comunicării umane directe”.
„Chiar şi în trenuri, toată lumea se uită la telefoane, nimeni nu mai vorbeşte cu ceilalţi”, a mărturisit el în timpul unui interviu. „Am vrut să creez o oportunitate pentru locuitorii noştri de a reflecta” asupra acestei probleme.

O „ordonanţă locală” privind utilizarea adecvată a telefoanelor, laptopurilor şi tabletelor a fost aprobată de consiliul oraşului cu 12 voturi pentru şi 7 împotrivă şi a intrat în vigoare săptămâna trecută – aplicându-se atât adulţilor, cât şi copiilor.
În această suburbie a oraşului Nagoya, o metropolă industrială din centrul Japoniei, scopul nu este de a impune sancţiuni pentru depăşirea limitei, ci mai degrabă de a încuraja autoreglementarea.

Când ordonanţa a fost propusă iniţial, „opoziţia a fost aproape unanimă” în oraş, însă mulţi cetăţeni s-au răzgândit când au aflat că „limita zilnică” nu include timpul de lucru sau de studiu şi este o recomandare, a declarat edilul.

