Lidera Bisericii Unificării din Coreea de Sud a fost arestată

24 septembrie 20250 commentarii

Lidera Bisericii Unificării, cunoscută şi sub numele de „secta Moon”, a fost arestată marţi în baza unui mandat emis de un tribunal din Seul, a anunţat parchetul, care o acuză de corupţie, informează AFP.

Han Hak-ja, în vârstă de 82 de ani, a fost plasată imediat în detenţie preventivă. „Tribunalul districtului central din Seul a emis mandatul, invocând riscul ca aceasta să poată distruge probe”, a precizat parchetul într-un comunicat.

Han fusese audiată săptămâna trecută pentru presupusul ei rol în mituirea fostei Prime Doamne, Kim Keon Hee, şi a unui deputat influent. Procurorii au cerut arestarea ei a doua zi.

„Acceptăm cu umilinţă decizia instanţei”, a transmis Biserica într-un comunicat.

Biserica Unificării a fost fondată în 1954 de soţul lui Han Hak-ja, Moon Sun-myung, şi a fost mult timp în centrul controverselor, prin căsătoriile colective pe care le organiza şi prin cultura sa sectară.

