Licitației publice pentru execuția rețelei de distribuție energie electrică și refacerea drumului pe Strada Adjudului

19 septembrie 20250 commentarii

Roman Raoul Alin anunță organizarea în data de 30.09.2025, ora 16:00, a Licitației publice pentru execuția rețelei de distribuție energie
electrică și refacerea drumului pe Strada Adjudului din municipiul Cluj-Napoca.

Pentru obținerea Caietului de sarcini și informații suplimentare în vederea depunerii ofertelor, vă rugăm să ne contactați până la data de
24.09.2025, ora 12:00, la tel. 0722 459 089 sau e-mail:raoul.roman@gmail.com.

