Legendarul paralimpic al României, Alexander Peev, onorat acasă la Cluj-Napoca

14 septembrie 20250 commentarii

Clujeanul Alexander Peev, primul sportiv paralimpic al României, care a participat la Jocurile Mondiale din 1972, a  fost răsplătit sâmbătă, 13 septembrie 2025, cu Diploma de excelență  în semn de aleasă prețuire pentru pionieratul său care a schimbat istoria sportului paralimpic românesc. Diploma i-a fost acordată de către președintele Comitetului Național Paralimpic, Carol-Eduard Novak, la ceremonia de deschidere a Campionatului Național de Para Tenis de Masă 2025, desfășurat sâmbătă la Sala Sporturilor „Horia Demian”. Totodată, Comitetul Național Paralimpic a acordat și alte diplome onorând mai multe personalitățile care au contribuit în mod remarcabil la dezvoltarea sportului românesc și a mișcării paralimpice. 

La ceremonie a mai participat primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, Alexandru Florin Bologa, campion paralimpic la judo la Paris 2024 și multiplu campion mondial și european, alte personalități sportive paralimpice. Cu prilejul primirii diplomei, clujeanul Alexander Peev a amintit de primele inițiative privind mișcarea paralimpică în România:  „Acum 53 de ani am fost participant de la Olimpiada de la Heidelberg unde am stat de mai multe ori de vorbă cu profesorul Ludwig Guttmann, creatorul mișcării sportive mondiale pentru  persoanele cu dizabilități. I-am strâns mâna la președintele Germaniei Gustav Heinemann după care m-am întors în țară cu niște dorințe extraordinare, să iau contact cu autoritățile din Cluj, să ne sprijine în această mișcare. Și m-am înființat la Prefectura Clujului, unde era Consiliul Județean Cluj. L-am rugat pe polițistul de acolo: Vreau să ajung la domnul președinte. Ai răbdare, că imediat mă duc. Despre ce-i vorba? Îi spun că am participat la Olimpiadă, etc. După ce s-a întors mi-a spus: Cară-te de aici că la președinte nu-i place să stea ologii în față la consiliu! Vă dați seama ce diferență uriașă? Ce susținere frumoasă are acum sportul! Pe mine mă mișcă foarte tare”.

A învins orice limită 

Paralimpicul Alexander Peev a fost invitat să participe la evenimentul de la Cluj de către  președintele Carol-Eduard Novak, acest lucru demonstrând respectul acordat pionieratului său privind mișcarea paralimpică din România:   „Prezența dumneavoastră ar avea o semnificație deosebită, pentru că întreaga istorie a mișcării paralimpice din România începe cu dumneavoastră, primul sportiv care a reprezentat țara noastră la Jocurile Paralimpice de la Heidelberg, în 1972. Povestea și parcursul dumneavoastră – de la sacrificiile și nedreptățile prin care ați trecut, până la performanțele care au schimbat regulamentul internațional și au inspirat generații – rămân un reper fundamental pentru comunitatea noastră. Pentru sportivii care astăzi duc mai departe flacăra sportului paralimpic, a vă avea aproape, chiar aici, la Cluj, înseamnă a privi la rădăcina unei istorii de curaj și demnitate. Va fi un moment în care trecutul și prezentul se întâlnesc, iar generațiile de tineri care vă calcă pe urme pot vedea în dumneavoastră exemplul viu al unui pionier care a demonstrat că pasiunea și perseverența înving orice limită”, a scris președintele Novak în invitație. 

La Cluj, o comunitate unită de sport

În cadrul aceluiași eveniment, diplome de excelență au mai primit: Zoltan Kovacs, triplu medaliat la Jocurile Mondiale din 1975 de la Saint Etienne, „În semn de aleasă prețuire pentru performanțele obținute, care au înscris numele României în istoria sportului mondial; Ionuț Rada (campion al României cu CFR Cluj, mentor prin proiectul „The Rada Way”), „În semn de aleasă prețuire pentru parcursul în sport și pentru implicarea ca mentor, ambasador și promotor al unui stil de viață sănătos”; Răzvan Crișan, „În semn de aleasă prețuire pentru contribuția remarcabilă la dezvoltarea tenisului de masă în România și pentru sprijinul acordat sportului paralimpic;  Adrian Crișan (cinci participări olimpice și un palmares impresionant la nivel mondial), „În semn de aleasă prețuire pentru o carieră extraordinară, marcată de participarea la cinci ediții ale Jocurilor Olimpice și de performanțe istorice pentru tenisul de masă românesc”; Tudor Scripor (artist și creator al „Alfabetului Scripor”, primul sistem tactil care le permite nevăzătorilor să identifice culorile), „În semn de aleasă prețuire pentru inovația remarcabilă și contribuția la incluziunea persoanelor cu deficiențe de vedere”; Dan Năsui, „În semn de aleasă prețuire pentru pasiunea, profesionalismul și devotamentul cu care ghidați sportivii noștri”; Cristinel Romanescu, „În semn de aleasă prețuire pentru eforturile de a promova și de a dezvolta tenisul de masă în România”; Otilia Bădescu (campioană europeană absolută și multiplă medaliată mondială, participantă la patru ediții ale Jocurilor Olimpice),  „În semn de aleasă prețuire pentru o carieră excepțională, marcată de performanțe de neuitat și de o dedicare absolută față de tenisul de masă românesc”; Estera Anghelescu, „În semn de aleasă prețuire pentru parteneriatul strategic și pentru devotamentul arătat față de cauzele sociale” și  primarul Emil Boc,  „În semn de aleasă prețuire pentru sprijinul constant și dedicarea față de comunitatea sportivă și persoanele cu dizabilități”. 

Campionatului Național de Para Tenis de Masă 2025 este organizat de către Comitetului Național Paralimpic. Federația Română de Tenis de Masă și Butterfly Romania, aproape 50 de sportivi din 10 cluburi din întreaga  țară concurând în probele de simplu și dublu, oferind meciuri spectaculoase și momente de inspirație. Referindu-se la evenimentul sportiv de la Cluj, președintele Comitetului Național Paralimpic, Carol-Eduard Novak, a afirmat că celebrează nu doar un campionat național, ci o comunitate unită de sport, de curaj și de încredere că împreună se poate construi un viitor mai puternic. 

Tia SÎRCA

sursă foto: Comitetul Național Paralimpic

 

