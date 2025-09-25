ADMINISTRAȚIE

Legenda suliței românești devine Cetățean de Onoare al județului Cluj

25 septembrie 20250 commentarii

Consilierii județeni au pe ordinea de zi a ședinței forului județean din 30 septembrie un proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetățean de onoare al județului Cluj – „Clujean de Onoare” doamnei Ráduly-Zörgő Éva, o figură emblematică a atletismului românesc. Prin acest demers se urmărește recunoașterea excelenței în sport, educație și implicare comunitară a fostei sportive Ráduly-Zörgő Éva.

Născută în 1954, la Cluj-Napoca, Ráduly-Zörgő Éva și-a descoperit pasiunea pentru sport încă din liceu, urmând o carieră impresionantă în proba de aruncare a suliței. A reprezentat România la trei ediții ale Jocurilor Olimpice (1972, 1976, 1980), obținând clasări remarcabile – cel mai bun rezultat fiind locul 7 la Moscova, în 1980.

A cucerit aurul la Universiada din 1979 (Ciudad de México), aurul la Cupa Europei de la Torino, și argintul la Cupa Mondială de la Montreal, în același an. Cu un record național de 68,8 metri, deținut între 1980 și 1998, și 12 titluri naționale, cariera sa sportivă este una dintre cele mai strălucite din istoria atletismului românesc.

După încheierea carierei sportive, Ráduly-Zörgő Éva s-a implicat activ în promovarea sportului local și în educația tinerelor generații. Este doctor în psihologie, absolventă a Universității Babeș-Bolyai și a Institutului de Educație Fizică și Sport, devenind cadru didactic universitar, logoped și psiholog.

De peste două decenii predă la UBB Cluj-Napoca discipline precum logopedie, psihologia educației sau psihologia sportului.

De-a lungul carierei, a publicat numeroase cărți și articole de specialitate, a coordonat proiecte internaționale și a susținut prezentări în cadrul unor conferințe științifice de prestigiu.

Consiliul Județean Cluj urmează să dezbată propunerea de conferire a titlului de „Clujean de Onoare” pentru Ráduly-Zörgő Éva, în semn de profund respect pentru cariera sa sportivă și activitatea academică.

