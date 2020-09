La „U” a ajuns un argentinian

Articol scris in SPORT

În vârstă de 22 de ani, Matias Roskopf este cea mai proaspătă achiziție a Universității Cluj și vine din țara lui Maradona, fiind crescut de Boca Juniors. Potrivit site-ului oficial al clujenilor, Roskopf și-a început perioada junioratului la Colon în 2007, după care a fost selectat cinci ani mai târziu de cei de la Boca, pentru a face parte din academia unuia dintre cele mai prestigioase cluburi din Argentina. În perioada junioratului, Matias a bifat zece prezențe pentru echipa națională U17 a Argentinei, reușind să marcheze un gol într-un meci împotriva reprezentativei similare a Paraguayului. Roskopf nu este străin de România, el evoluând în sezonul 2019/2020 la Rapid București. ”Sunt fericit că am ales să vin la ”U”. Sunt sigur că e un pas bun în cariera mea și sper să ajut echipa să își îndeplinească obiectivul, acela de a promova. Am văzut ce suporteri are această echipă. Ar fi bine să-i avem cât mai curând alături de noi pentru că în unele momente ne pot conduce spre victorie”a spus Matias Roskopf pe site-ul oficial. Roskopf poate debuta la Universitatea luni, 7 septembrie, în meciul cu ASU Poli Timișoara, primul al „studenților” pe teren propriu din noul sezon, contând pentru etapa a doua din cadrul Ligii a 2-a.



Cristian FOCȘANU