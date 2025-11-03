DECESE

La trecerea în neființă îi aducem un ultim și pios omagiu doamnei ECATERINA ANDRONESCU

3 noiembrie 20250 commentarii

La trecerea în neființă îi aducem un ultim și pios omagiu doamnei

ECATERINA ANDRONESCU

și transmitem sincere condoleanțe întregii famili.

Dumnezeu să o odihnească în pace!

Fam.Olga și Ioan Ranga

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

A plecat printre îngeri un suflet de înger, al mamei mele ECATERINA ANDRONESCU

Perna alăptare – creată pentru mame grijulii și bebeluși fericiți

Centrală termică pe gaz, peleți sau lemne? În ce situații este potrivită fiecare alegere

Cum reduceți consumul de energie din cadrul unei clădiri?

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.