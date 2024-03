La Palat, copiii scriu povești pe care le joacă la radio

Copiii de la Cercul de teatru de la Palatul Copiilor Cluj-Napoca, ghidați de profesoara Delia Gavlițchi, pregătesc un spectacol de teatru radiofonic care va fi difuzat de 1 iunie la Radio Cluj. Profesoara care activează în domeniul teatrului pentru copii de peste zece ani îi încurajează pe copii să se inspire din amintirile unor personalități clujene care au frecventat cercurile Palatului. Astfel, pornind de la aceste amintiri, copiii scriu „bucăți” de povești care, în final, vor compune piesa. Tot ei vor fi cei care vor juca piesa la radio, îndrumați tot de profesoara lor. Delia Gavlițchi este profesor la Palatul Copiilor din septembrie 2024, este președinta Asociației „Zbeng Cultural” (fosta Asociație MiniReactor), și în prezent, urmează cursurile de doctorale cu lucrarea de disertație este „Practici actuale în teatru pentru copii”.

„Este important să fie un teatru al lor”

Reporter: Cum v-a venit ideea să faceți teatru radiofonic?

Delia Gavlițchi: Ideea mi-a venit de la una dintre fetițele de la grupele de gimnaziu care s-a referit la istoricul clădirii. M-am gândit că în sala asta, așa cum este ea, în fiecare săptămână, trec cel puțin o sută de suflete. Dar, în trecut și de-a lungul anilor, câți omuleți, câte energii i-au călcat pragul? Atunci am început să cercetez despre istoricul clădirii. Clădirile din oraș ascund istorii foarte complexe. De aici am pornit, cumva tot de la copii. Este important să fie un teatru al lor. Pe de altă parte, am mai lucrat în teatru radiofonic și când i-am cunoscut prima dată pe copii am observat că au abilități și achiziții foarte diferite. Prima problemă este legată de vorbire. Temerea multora este expunerea pe scenă. O parte dintre ei vin împinși de părinți în ideea că dacă copilul este mai timid și-l trimit la teatru acesta va fi mai îndrăzneț. Este posibil să fie prea abrupt pentru ei să fie puși direct în fața unui public pe scenă cu reflectoare. Așa că am ales varianta aceasta de teatru radiofonic unde își pot exersa abilitățile de vorbire. Dacă uită textul, nu este nici o problemă pentru că întotdeauna putem să dăm și a doua dublă. Consider că este un pas foarte bun pentru a înțelege procesul. Avem un parteneriat cu Radio Cluj și sperăm ca piesa să ajungă și pe frecvențele Radio Cluj.

Reporter: În ce stadiu sunteți cu pregătirea piesei?

Delia Gavlițchi: Am poate încăpățânarea să-i fac pe copii să înțeleagă că teatru nu înseamnă doar actorie și că teatru are multe alte straturi în spate. Am început să lucrăm la documentare. Copiii au luat interviuri unor artiști clujeni care au frecventat cursurile de la Palat în trecut și conducerii Palatului. Suntem în faza în care scriem scenariile. Am pornit de la o foaie albă, care i-a speriat un pic pe copii, cu gândul că: „Wow, noi trebuie s-o umplem de text și idei?”. Momentan avem câte un sinopsis la fiecare interviu și am început să scriem.

Reporter: Pe cine au intervievat mai precis copiii?

Delia Gavlițchi: Au venit aici la Palatul Copiilor scriitorul Alex Moldovan (autorul seriei de cărți ”cu Olguța” ), actrița și artista vizuală Lucia Mărneanu, regizoarea și cadrul didactic la Facultatea de Teatru și Film, UBB, Olivia Grecea, domnul director al Palatului Copiilor, Valentin Cuibus și doamna directoare adj. Lenuța Mirela Chiș.

Reporter: Aceștia și-au expus impresiile despre Palatul Copiilor?

Delia Gavlițchi: Au povestit amintirile lor despre Palat.

Reporter: Cum vor fi intergrate aceste amintiri în piesă?

Delia Gavlițchi: Pornind de la amintirile foarte concrete, de la poveștile reale, fiecare grupă își scrie bucățica de piesă. Copiii au adus foarte mult imaginar. Poveștile au luat-o înspre lumea imaginarului. Astfel, la Palat avem foarte multe animale, căței, pisici. Se sechestrează motani. Portarul este un super erou. Sper să reușesc să avem câte zece minute pentru fiecare poveste. Să fie condensat și să fie un spectacol fragmentar pe care să-l unim printr-un fir roșu.

Reporter: Nu v-ați gândit la un titlu încă?

Delia Gavlițchi: Nu. Avem titluri în lucru pentru fiecare poveste.

Reporter: Foarte interesant întreg procesul, copiii pornesc de la zero ca să realizeze piesa de teatru.

Delia Gavlițchi: Pentru ei e dificil și încă nu înțeleg. O parte dintre ei au venit cu scenariul de anul trecut. Se așteptau să le scriu eu replicile și să le dau de-a gata. Când le-am spus „Acum trebuie să vă gândiți la ce vreți să jucați”, s-au întrebat „Cum adică?”, „Ce ți-ar plăcea să joci?”, „Păi, eu vreau să fiu o pisică.”, „Ok. Fii o pisică. Dar gândește-te la povestea lui Alex Moldovan și vezi unde într-o zi de a lui în care venea la Palat poate să apară o pisică”.

Reporter: Contribuția lor nu înseamnă doar să învețe și să joace textul piesei, ci și să creeze propriu-zis piesa.

Delia Gavlițchi: Cred că va deveni mult mai personal. Avem o fetiță de șase ani care a vrut să fie o prințesă ca un curcubeu. Ideea este conform vârstei ei, universului ei imaginar, și în același timp se potrivește cu povestea domnului Valentin Cuibus. Personajul are un vis în care se întâmplă toate nebuniile posibile.

Reporter: Ne-ați dezvăluit un pic din conținutul piesei.

Delia Gavlițchi: Da. Grupa de liceu a mers mult pe ideea de body shaming, un subiect care le interesează pe fete. Cumva asta au extras ele din toată povestea pe care au auzit-o. Mi se pare foarte interesant cum la o poveste destul de banală fiecare își extrage problema lui de astăzi, de acum.

„Palatul este centrul, el va uni”

Reporter: Câți copii sunt implicați în piesă?

Delia Gavlițchi: Șase grupe, fiecare grupă fiind compusă din maxim zece copii. Vârstele copiilor sunt de la nouă ani până la elevi de liceu.

Reporter: Vă găsiți în stadiul de scriere al piesei. Ce pași vor urma?

Delia Gavlițchi: După ce avem fiecare bucățică a scenariului va trebui să le unim. Vom găsi un fir roșu. Palatul este centrul, el va uni. După care dramaturga Ana Popescu va veni și va arunca un ochi peste piesă să aranjeze totul astfel încât din punct de vedere scenografic să stea lucrurile în picioare. Este o fază foarte importantă. Chiar dacă sunt niște copii rezultatul nu trebuie să fie mai mic. Împreună cu dramaturga Ana Popescu am lucrat foarte mult. Am publicat împreună o carte de dramaturgie contemporană. Apoi, vom începe repetițiile, vom face câteva înregistrări la Palat. La radio, în studio, va fi o provocare pentru copii să găsească focusul și atenția. Dacă am de dat cinci replici să le dau bine. Plus că foarte mulți au probleme de atenție, nu pot sta locului mult timp. Vom merge cu pași mici și sper să fie util pentru ei.

Reporter: Când preconizați că va fi gata piesa și va putea fi difuzată?

Delia Gavlițchi: Noi sperăm să reușim să dăm piesa pe frecvențe la Radio Cluj pe 1 iunie.

Reporter: Cu cine colaborați în acest sens?

Delia Gavlițchi: Cu Rodica Tulbure, realizatoarea emisiunii pentru copii „Sesam, deschide-te”. Ea ne va ajuta și la regia tehnică. Tot proiectul este în parteneriat cu Cercul Media de la Palatul Copiilor, care ne va ajuta la partea de post producție. Fetele de la liceu vor seconda partea de regie și dramaturgie. Încerc să-i determin să se implice cât mai mult.

Reporter: Părinții cum vor fi implicați?

Delia Gavlițchi: O să facem o audiție publică la care o să vină toți părinții. În trecut, când am mai realizat o serie de spectacole radiofonice, am făcut o audiție într-o plimbare prin pădurea Făget. Toată lumea era cu căștile. A fost o experiență frumoasă. Acum este vorba de mai multă lume, sigur, fiind în vară, vom organiza evenimentul outdoor.

Tia Sîrca