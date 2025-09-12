INTERNE

La Mulți Ani, pompieri clujeni, eroi ai zilelor noastre

12 septembrie 20250 commentarii

Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu al judeţului (ISU) Cluj au marcat vineri, 12 septembrie 2025, Ziua Pompierilor, la sediul instituției prin tradiționala ceremonie militară. La eveniment au participat inspectorul șef al ISU Cluj, col. Gabriel Drînda, primarul orașului Cluj-Napoca, prefectul județului Cluj, Maria Forna, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, ÎPS Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului viceprimarul Dan Tarcea, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Vakar Istvan, șefii altor instituții de stat clujene, preoți și jurnaliști. Reamintim faptul că Ziua Pompierilor este sărbătorită în fiecare an în 13 septembrie, în acest an, împlinindu-se 177 de ani de la Bătălia din Dealul Spirii, când ostaşi pompieri conduşi de căpitanul Pavel Zăgănescu au luptat împotriva soldaților otomani care doreau să suprime idealurile Revoluţiei de la 1848.

Slujind celor în necaz

Evenimentul a debutat cu prezentarea onorului prefectului Maria Forna de către garda de onoare, urmată de oficierea unei slujbe religioase de către ÎPS Părinte Andrei. În cuvântul său, ÎPS Părinte Andrei a spus că pompierii clujeni își dau toată silința să-i apere pe ceilalți, să le salveze „avutul”, „bruma lor de avere” și i-a felicitat: „Noi din punct de vedere creștinesc am încadra această preocupare la faptele milei trupești. Domnul Hristos le-a zis ucenicilor lui și celor care îl ascultau că atunci când va veni a doua oară morții vor învia toți. Îi va împărți în două și celor de-a dreapta le va zice: Veniți binecuvântații părintelui Meu că flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Drepții vor zice: Doamne când te-am văzut în aceste situații? Ori de câte ori l-ați văzut pe cel mai neînsemnat frate al meu și l-ați slujit, mie mi-ați slujit. Acum eu vă zic dumneavoastră: Ori de câte ori i-ați ajutat pe cei ce se găseau în situații limită de fapt pe Domnul Iisus Hristos l-ați ajutat. Vă felicităm din tot sufletul!La Mulți Ani!”

Misiuni îndeplinite

La rândul său, prefectul județului Cluj, Maria Forna, a mulțumit și a urat La Mulți Ani pompierilor: „Sunteți aceia care răspundeți atunci când ceilalți strigă după ajutor, sunteți cei care intrați acolo de unde alții doresc să iasă și dincolo de echipamente, protocoale sau de grade sunteți oamenii care ați ales să fiți eroii zilelor noastre. Dragi pompieri, vă mulțumesc în numele Instituției prefectului Cluj și a întregii comunități clujene pentru tot ceea ce faceți pentru noi. Vă mulțumesc pentru orele nedormite, pentru riscurile asumate, pentru empatia și profesionalismul de care dați dovadă. Fiecare misiune îndeplinită cu succes este o garanție că cetățenii acestui județ pot trăi în siguranță. (…) La Mulți ani tuturor pompierilor militari și civili, activi sau în rezervă! Să aveți parte de sănătate, împliniri și să reveniți sănătoși acasă după fiecare misiune. La Mulți Ani, dragi pompieri! La Mulți Ani ISU Cluj!”.

Fugind spre pericol pentru a salva vieți

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, și-a exprimat respectul și mulțumirea față de curajul și devotamentul de care dau dovadă pompierii clujeni în fiecare zi. Ați dat dovadă de cel mai înalt profesionalism când s-a instituit planul roșu de intervenție la accidentul de la Dumbrava (n.red. unde a fost implicat un autocar cu 20 de persoane)”. Emil Boc a mulțumit în mod special și familiilor pompierilor, iar salvatorilor le-a urât La Mulți Ani!: „Atunci când sună alarmă, fugiți spre pericol pentru a salva vieți. (…) Pentru asta sunt aici, în numele cetățenilor Clujului, să vă mulțumim dvs și familiilor. Și vă rog să transmiteți aceste mulțumiri speciale familiilor pentru că vă susțin și prin susținerea pe care v-o acordă dvs ne ajută și pe noi, cetățenii, să fim în siguranță. Mulțumim tuturor cadrelor militare în rezervă care și-au dedicat viața și energia pentru acest domeniu atât de nobil. La acest moment aniversar vă spunem: <La Mulți Ani cu sănătate!>.

Rămâneți uniți, demni și dedicați

În cadrul evenimentului, inspectorul șef al ISU Cluj, col. Gabriel Drînda, a transmis mesajul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, general Dan Paul Iamandi. De asemenea, inspectorul șef al ISU Cluj a mulțumit pompierilor, dar și medicilor, asistenților și voluntarilor „care formează marea familie a ISU Cluj” și care prin profesionalism au reușit să câștige respectul comunității și să consolideze încrederea cetățenilor în instituția ISU Cluj. În final, acesta a urat La Mulți Ani pompierilor: „Dragi colegi, ziua de astăzi este despre voi, este despre sacrificiu, efortul și pasiunea cu care vă dedicați acestei meserii. Vă îndemn să rămâneți uniți, demni și dedicați, iar idealurile nobile care ne-au călăuzit până acum să continue să fie motorul acțiunilor noastre și pe viitor. La Mulți Ani, dragi colegi! La Mulți Ani, dragi pompieri!”.

După faptă și răsplată

Cu ocazia Zilei Pompierilor au fost înaintați în grad mai multe cadre care s-au distins prin modul de îndeplinire a atribuțiilor, pregătire profesională și comportare demnă: în grad de maior, căpitan Bărăian Andrei Cătălin, căpitan Borș Ioan Vlad; în grad de maistru militar clasa a II-a, maistru militar clasa a III-a Blaga Dumitru Mihai; în grad de plutonier adjutant, plutonier major Băgăcean Ioan Silviu, plutonier major Suciu Ioan Adrian, plutonier major Țepeș Bobescu Ioan, plutonier major Urzică Ioan. Totodată, mai multor salvatori au fost acordate și diplome de merit.

sursă foto: ISU Cluj

Tia SÎRCA

