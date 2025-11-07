SOCIAL

La Iulius Mall Cluj, Black Friday vine cu promoţii de până la 70% și premii instant

7 noiembrie 20250 commentarii

Lista de cumpărături este gata? În Iulius Mall Cluj, luna noiembrie îți aduce reduceri de Black Friday care nu pot fi ratate! De vineri, 7 noiembrie 2025, magazinele te așteaptă cu promoții de până la 70% la haine, încălțăminte, accesorii, cosmetice, jucării, articole sportive și pentru casă. Iar cumpărăturile vor fi recompensate cu vouchere la magazinele din Iulius Mall Cluj. Cu cât faci mai mult shopping de la Black Friday, cu atât cadoul primit din partea Iulius Mall este mai mare. Intră pe site și citește regulamentul campaniei!

 

Cumpărăturile de Black Friday din Iulius Mall îți aduc o experiență completă de shopping și răsfăț cu premii în fiecare vineri. Pentru a intra în cursa pentru premii, fă cumpărături în valoare totală de cel puțin 300 de leivino cu bonurile la Centrul de Premiere și te înscrii direct în campania Black Weekend Basic. Vei primi garantat unul dintre voucherele de la Dulce AmăruiIconic GardenNoodle Pack sau Sweet Caffe. Dacă valoarea cumpărăturilor tale trece de 500 de lei, poți să te înscrii în campania Black Weekend Premium, ce îți aduce premii garantate la Il PassoAnna CoriAtelier de Zâne și Altex. Weekend-ul viitor ți-am pregătit alte premii, iar dacă consulți regulamentul campaniei, vei afla tot ce trebuie să știi ca să fii premiat la shopping.

Reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate – consultă catalogul online pentru shopping smart!

 Magazinele din Iulius Mall au dat startul celor mai mari promoții ale sezonului. Under Armour, Sport Vision, BUZZ, Motivi, The North Face & Patagonia, 4F, Tommy Hilfger, Calvin Klein, dar și alte branduri au promoții la articolele selecționate. La Ecco, Anna Cori găsești încălțăminte la preţuri mai avantajoase.

Bijuteriile îți completează perfect outfiturile, mai ales cele atent alese pentru sărbători. Fie că optezi pentru un stil glam sau casual, Swarovski și Sabrini au reduceri la produse selecționate. Găsești aici de la talismane inspirate de natură, până la inele, brățări și coliere personalizate.

Răsfață-te cu parfumuri şi produse de beauty de la NYX, Yves Rocher, My Geisha, Obsentum, Xpert Beauty, Profihairshop, MakeUp Shop și Gerovital sunt branduri care au tăiat din preţuri.

Promoții sunt la multe locații din Iulius Mall, iar tu le poți descoperi în catalogul onlineBlack Friday continuă pe tot parcursul lunii noiembrie la Iulius Mall Cluj!

