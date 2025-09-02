Actualitate

La Gherla se lucrează la modernizarea căii ferate

2 septembrie 20250 commentarii

Amplul program național de reînnoire a liniei de cale ferate se face simțită și pe raza municipiului Gherla, o zonă importantă al traseului CFR de pe Valea Someșului Mic. Având în vedere vechimea liniei respective a și sosit timpul unor investiții, care deja sunt vizibile în zilele noastre. Lucrările de reabilitare a căii ferate la Gherla continuă, iar pentru desfășurarea acestora, este necesară oprirea circulației la trecerile la nivel în anumite puncte ale municipiului sau în satele vecine. După ce recent au fost efectuate astfel de lucrări la trecerea de cale ferată din comuna Mintiu Gherlii, zilele trecute trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Liviu Rebreanu din Municipiul Gherla a fost închisă temporar în vederea executării unor lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pe calea ferata 412 Gherla – Dej. În această perioadă, accesul în zonă s-a făcut pe ruta ocolitoare de pe strada Horea. Pe acolo au trecut și mașinile care au circulat pe drumul spre localitățile de pe Câmpie cu oprire în final în muncipiul Tg. Mureș. Angajații de la CFR fac toate demersurile în vederea finalizării în condiții bune și la timpul stabilit a tuturor lucrărilor de modernizare a liniilor de cale ferată pe ruta Cluj-Dej, cu această ocazie fiind remediate toate problemele referitoare la siguranța circulației.

În prezent se execută lucrări pe un fir de la Iclod la Gherla și de la Gherla la Dej, după ce anul trecut s-a reabilitat firul II Gherla – Dej. Execuția este asigurată de o asociere de firme Drum Asfalt din Bihor și ZUE din Polonia.

Szekely Csaba

