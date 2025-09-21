Actualitate

La Festivalul Cărții pentru Copii 2025, cei mici încurajați să redea o nouă viață cărților lor

21 septembrie 20250 commentarii

Ateliere interactive, sesiuni de lectură, întâlniri cu scriitori și ilustratori, la toate acestea vor avea acces copiii în cadrul Festivalului Cărții pentru Copii 2025, ediția a VI-a. Festivalul este organizat, în perioada  3 și 5 octombrie 2025, la Pavilionul Tinerilor – Centrul de Cultură Urbană, din Parcul Feroviarilor, de către Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj împreună cu Consiliul  Județean Cluj și Primăria Municipiului Cluj. Pe tot parcursul festivalului, copii vor putea face schimb și donații de cărți fiind astfel încurajați să redea o nouă viață cărților lor. 

La deschiderea festivalului, care va avea loc vineri, 3 octombrie w2025, de la ora 12.00, cei mai mici iubitori ai cărții vor avea ocazia să se întâlnească cu ilustratoarea, autoarea și scenarista de bandă desenată Maria Surducan. Copiii se vor mai putea bucura participând la atelierul de pictură populară MINHWA, organizat de Centrul Cultural Corean, și la atelierul de basme norvegiene care va propune acestora o călătorie în Țara Fiordurilor, activitate susținută de Departamentul de limbi și literaturi scandinave din cadrul UBB. La finalul zilei, se va ține Clubul de filosofie pentru copii, susținut de Mihaela Frunză, profesoară de filosofie la Facultatea de Istorie și Filosofie UBB, și dr. Persida Bec. În cea de-a doua zi a Festivalului de Cărți pentru Copii, sâmbătă 4 octombrie 2025, cei mici își vor putea petrece timpul cu folos la atelierul de lectură „În Țara Minunilor alături de Alice”, atelierul de bandă desenată „Supereroul meu preferat”, susținut de ilustratorul și creatorul de benzi desenate Adrian Barbu sau la întâlnirea cu scriitorul și traducătorul Florin Bican. Printre activitățile dedicate copiilor se va număra și una desfășurată în limba maghiară. Iar la finalul activităților, copiii se vor putea delecta cu piesa de teatru „Motanul Încălțat” , pusă în scenă de Teatru de Păpuși „Puck”. Totodată, duminică, 5 octombrie 2025, se vor derula alte acțiuni educative, precum: atelierul de scriere creativă, sub îndrumarea scriitorului Victor Constatin Măruțoiu, atelierul de lectură bilingvă engleză română „Storytelling Hour” și atelierul de lectură „Călimara cu povești”. Copiii vor avea parte și de o întâlnire cu scriitorul clujean de succes Alex Moldovan. În încheierea festivalului, se va desfășura un spectacol muzical susținut de Grupul vocal-instrumental al Școlii Gimnaziale „Alexandru Vaida-Voevod”, sub îndrumarea profesoarei Claudia Morar. Pe tot parcursul festivalului, se va derula programul de schimb și donații de cărți pentru copii intitulat sugestiv „Redă o nouă viață cărților tale”. Intrarea la eveniment este liberă. 

Tia SÎRCA

sursă foto: Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj

