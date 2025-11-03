SOCIAL

La doar 16 ani, campion național la trei categorii din Campionatul Național de Raliuri 2025

3 noiembrie 20250 commentarii

Performanța rarisimă a tânărului pilot clujean Dragoș Tuluc, membru AMC Driving Academy, care la doar 16 ani a devenit campion național la trei categorii din Campionatul Național de Raliuri 2025, fiind secondat de copilotul și trainerul său Aurelian Hanea, informează reprezentanții echipei câștigătoare. 

La o vârstă la care majoritatea tinerilor abia se pregătesc să obțină permisul de conducere, tânărul clujean Dragoș Tuluc, de numai 16 ani, a reușit o performanță excepțională în motorsportul românesc: trei titluri de campion național în Campionatul Național de Raliuri (CNR). Sportivul legitimat la AMC Driving Academy a încheiat un sezon de vis, în care a concurat la mai multe categorii și s-a impus la Suzuki Swift Cup, clasa RO6 (clasa mașinii sale, un Suzuki Swift Sport MK5) și debutanți (piloți aflați la primul an în CNR). În toate aceste competiții, echipajul Dragos Tuluc – Aurelian Hanea a obținut câte cinci victorii, dintr-un total de opt etape disputate – un palmares impresionant pentru un echipaj debutant.

Performanța este cu atât mai impresionantă cu cât niciun alt pilot nu a reușit un start atât de convingător în Campionatul Național de Raliuri la vârsta adolescenței. În clasamentul juniorilor (categoria piloților sub 26 de ani), cei doi au încheiat sezonul pe locul al treilea, într-o competiție dominată de concurenți care pilotează mașini semnificativ mai puternice. De-a lungul sezonului, Dragoș Tuluc a concurat alături de trainerul si mentorul sau Aurelian Hanea, un profesionist cu experiență vastă în competițiile interne, al cărui sprijin a fost esențial în formarea și progresul tânărului pilot.

Tânărul campion a spus că s-a bucurat de fiecare cursă, încercând să dea maximum: „A fost un an pe care nu-l voi uita niciodată. Am învățat enorm, am avut parte de o echipă grozavă și de un copilot care m-a ajutat să cresc de la o etapă la alta. Nu mă așteptam la asemenea rezultate, dar m-am bucurat de fiecare cursă și am încercat să dau tot ce pot”.

La rândul său, trainerul campionului Dragoș Tuluc, Aurelian Hanea, a afirmat că reușita obținută reprezintă o satisfacție uriașă: „Pentru AMC Driving Academy aceste rezultate au fost o confirmare a muncii depuse în ultimii ani alături de toți sportivii pe care școala noastră de pilotaj îi pregatește. Nu a fost ușor, dar e o satisfactie uriașă să avem aceste rezultate în Campionatul Național de Raliuri”. 

T.S.

sursă foto: AMC Driving Academy

