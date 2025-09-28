EVENIMENT

La Cluj s-a votat pentru bunăstarea românilor de peste Prut

28 septembrie 2025

Peste 2000 de cetăţeni cu drept de vot din Republica Moldova s-au prezentat, duminică, până la ora 16:00, la cele două secții de votare organizate la Cluj-Napoca pentru a vota la alegerile parlamentare, potrivit datelor obținute de Făclia.

Alegerile din Republica Moldova sunt considerate un test major pentru direcția democratică și europeană a țării, într-un context regional marcat de tensiuni geopolitice și eforturi de destabilizare.

 

Rămânerea pe calea europeană sau orientarea către Rusia – aceasta a fost alegerea pe care a trebuit să o facă duminică cetăţenii Republicii Moldova, chemaţi să-şi desemneze reprezentanţii în parlament.

În total, 23 de partide politice, dar şi candidaţi independenţi, concurează pentru cele 101 locuri din parlamentul de la Chişinău.

Secţiile de votare s-au deschis la ora 7:00 şi s-au închis la 21:00.

Majoritatea celor care au ținut să voteze la Cluj-Napoca erau tineri, mulți dintre ei studenți iar alții absolvenți ai universităților clujene, care în prezent au ales să rămână la Cluj-Napoca pentru a beneficia de facilitățile pe care România le oferă ca țară membră a Uniunii Europene.

Oamenii au declarat că au venit la vot pentru a contribui în acest mod la asigurarea unui viitor sigur al Republicii Moldova și la alegerea unei clase politice care să asigurare bunăstarea în această țară.

 

