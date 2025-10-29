EXTERNE

Kremlinul avertizează că trupele sale îi vor distruge pe străinii care luptă pentru Kiev

29 octombrie 20250 commentarii

Reuters

Kremlinul a declarat marţi că pe linia frontului trupele ruse aud constant limbi străine vorbite de cei care luptă pentru Ucraina şi a promis că aceşti luptători vor fi „distruşi”.

Rusia a declarat de mult timp că personal militar al NATO a fost prezent în Ucraina şi că serviciile sale de interceptare au auzit engleza şi franceza vorbite în mod repetat pe linia frontului.

Alianţa militară NATO, condusă de SUA, îşi declară susţinerea faţă de Ucraina, dar insistă că nu are desfăşuraţi soldaţi acolo.

Relatările din mass-media americane indică faptul că agenţiile de informaţii americane şi europene de top au o prezenţă semnificativă în Ucraina.

„Armata noastră aude vorbindu-se limbi străine, aud constant limbi străine pe front”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, reporterilor, când a fost întrebat despre afirmaţiile conform cărora Franţa se pregătea să desfăşoare soldaţi în Ucraina.

„Deci, aceşti străini sunt acolo, îi distrugem. Armata noastră va continua să-şi facă treaba”, a adăugat el.

Separat, ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, şi-a exprimat marţi încrederea că preşedintele american Donald Trump va rămâne fidel celor convenite cu omologul său rus, Vladimir Putin, la summitul din Alaska, din august, privind necesitatea unei soluţii durabile în Ucraina, nu a unui armistiţiu temporar.

„Fie ce-o fi, sperăm că preşedintele Trump îşi va menţine angajamentul sincer de a rezolva criza ucraineană şi va rămâne fidel principiilor dezvoltate la summitul din Alaska. Acestea se bazează, de altfel, pe propunerile SUA”, a declarat el în cadrul discursului său la cea de-a treia Conferinţă Internaţională privind Securitatea Eurasiatică, care are loc la Minsk, transmite EFE.

El a denunţat faptul că „liderii majorităţii ţărilor europene încearcă din toate puterile să convingă administraţia americană să abandoneze ideea unei soluţii în Ucraina prin eliminarea cauzelor profunde ale conflictului la masa negocierilor”.

„În Ucraina, tocmai membrii europeni ai NATO sunt cei care prelungesc conflictul armat, aprovizionând Kievul cu arme şi acordându-i sprijin financiar şi politic”, a adăugat el.

Lavrov a negat din nou că Moscova intenţionează să atace o ţară membră a Uniunii Europene, deşi a recunoscut că „nu există perspective pentru un dialog semnificativ cu majoritatea liderilor europeni”. „Extinderea NATO nu s-a oprit nici măcar un minut”, a remarcat el.

Când Moscova vorbeşte despre „înţelegeri” şi „principii” în Alaska, se referă la faptul că, în vederea acelui summit, Trump nu a cerut un armistiţiu imediat, aşa cum făcuse cu câteva săptămâni înainte.

Cu toate acestea, preşedintele american şi-a reînnoit acum cererea ca atât ruşii, cât şi ucrainenii să înceteze luptele şi, de fapt, refuzul Kremlinului de a face acest lucru a fost ceea ce l-a motivat pe Trump să anuleze summitul său cu Putin de la Budapesta.

În timpul turneului său asiatic, Trump i-a cerut lui Putin să oprească testele cu rachete şi să pună capăt războiului din Ucraina, solicitare împărtăşită de Kiev şi Bruxelles.

După ce Trump a aprobat primele sancţiuni antiruse din al doilea mandat al său, Putin a avut o întâlnire specială cu Statul Major General în care a relatat despre progresele semnificative ale armatei ruse pe linia frontului, care au fost puse sub semnul întrebării de bloggeri ucraineni şi militari. 

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Zelenski cere ajutorul Europei pentru încă doi sau trei ani

Ungaria blochează aderarea Ucrainei la UE

Un absolvent de Sociologie al UBB Cluj, propus pentru funcția de ministru al Culturii în Republica Moldova.

Țara din UE care reintroduce serviciul militar obligatoriu

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.