Kremlinul are încredere în continuare în Trump

26 septembrie 20250 commentarii

EFE

Kremlinul a transmis joi că pleacă de la premisa că preşedintele american Donald Trump îşi menţine angajamentul faţă de soluţionarea negociată a conflictului din Ucraina, în pofida repoziţionării sale în favoarea acestei ţări într-o declaraţie dată săptămâna aceasta după o întâlnire cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

După ce până de curând afirma că Ucraina trebuie să facă pace cu Rusia întrucât nu are capacitatea militară de a recupera teritoriile pierdute, într-un mesaj pe care l-a scris marţi pe Truth Social după întâlnirea avută cu Zelenski în marja Adunării Generale a ONU la New York, Trump a estimat că, dimpotrivă, Ucraina poate recuceri toate teritoriile sale ocupate de Rusia, şi chiar să meargă dincolo de acestea.

Mai mult, Trump a îndemnat Ucraina să acţioneze în acest sens acum, pentru a profita de dificultăţile economice ale Rusiei, dar să facă acest lucru „cu sprijinul Uniunii Europene”, dând de înţeles din nou că Washingtonul nu mai doreşte să contribuie financiar la ajutorul pentru Ucraina şi că susţinătorii europeni ai Kievului trebuie să plătească mai mult pentru acest ajutor financiar şi militar, inclusiv cumpărând arme americane.

Întrebat la conferinţa sa de presă zilnică dacă Moscova vede în declaraţiile lui Trump o contrazicere a dorinţei Washingtonului de a ajuta la încheierea războiului, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov a răspuns: „Nu. De fapt, noi vedem o retorică diferită la Washington. Deocamdată, noi plecăm de la premisa că Washingtonul îşi menţine voinţa politică, la fel şi preşedintele Trump, de a continua eforturile către o soluţionare paşnică în Ucraina”. „Noi susţinem aceste eforturi şi Rusia rămâne deschisă negocierilor de pace”, a adăugat purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus Vladimir Putin.
Ministrul rus de externe Serghei Lavrov s-a întâlnit miercuri la New York cu secretarul de stat american Marco Rubio, care i-a cerut ca Rusia să întreprindă „măsuri semnificative” pentru a ajunge la pace în Ucraina. De partea sa, ministrul rus a criticat „planurile promovate de Kiev şi de unele capitale europene pentru a prelungi conflictul”.

