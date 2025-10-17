SPORT

Karatiștii clujeni de la Dynamic Gym, 12 medalii la Romanian Internațional Cup

17 octombrie 20250 commentarii

În weekend-ul 11-12 octombrie, Sibiul a fost capitala sportului de contact – Karate Kyokushin. Aici s-a desfășurat o competiției importantă de profil, Romanian Internațional Cup, eveniment ajuns la a 7-a ediție și organizat de Clubul Rokan din localitate.  .

Concursul a prilejuit întreceri cu un nivel mare de dificultate, avand categorii cu 30-40 sportivi participanți. De altfel, la starul competiției au luat parte peste 600 de sportivi din 73 cluburi, din nu mai puțin de zece  țări: Suedia, Lituania, Polonia, Ungaria,  Bulgaria,  Ucraina, Anglia, Germania, Moldova și Romania.

Clubul clujean Dynamic Gym a deplasat la Sibiu un lot de 20 sportivi, 2 antrenori și un arbitru, iar rezultatele obținute au fost excelente: o medalie de aur, cinci de argint și șase de bronz.

”Felicit și le mulțumesc pe aceasta cale sportivilor clubului pentru determinarea arătată atât la concurs cât și pe parcursul pregătirii acestui eveniment. Mulțumesc antrenorilor, stafului tehnic si părinților pentru implicare și sprijinul neconditionat: împreună vom continua să facem lucruri mărețe.

Mulțumim și partenerului nostru, Consiliul Judetean Cluj, pentru sprijinul acordat!”, a spus la finalul competiției, Florin Szabo, coordonatorul secției de karate al clubului clujean.

