ECONOMIE

Județul Cluj, imediat după Capitală la firme radiate

10 noiembrie 2025

Un număr de 62.556 de firme au fost radiate la nivel naţional, în primele nouă luni din 2025, cu 5,93% mai multe, comparativ cu perioada similară din anul anterior, conform statisticilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). Cele mai multe radieri au fost înregistrate în Municipiul Bucureşti, respectiv 11.183 (număr în creştere cu 23.04% faţă de primele nouă luni din 2024), şi în judeţele Cluj (3.161, +7,7%), Bihor (2.525, +27,65%), Constanţa (2.496, +9,38%), Timiş (2.362, -1,17%), Ilfov (2.290, +13,42%) şi Iaşi (2.281, +9,19%).

La polul opus, cele mai puţine radieri au fost consemnate în judeţele Ialomiţa (371, în scădere cu 6,79% faţă de ianuarie – septembrie 2024), Călăraşi (404, +1%), Covasna (484, +1,68%), Giurgiu (502, +17,84%), Teleorman (533,+14,87%) şi Caraş-Severin (547, la fel ca în primele nouă luni din 2024). Creşteri mai semnificative ale numărului de radieri s-au înregistrat în judeţele Olt (+31,72%), Bihor (+27,65%) şi în Bucureşti (+23,04%), în timp ce scăderile cele mai mari au fost raportate în Dâmboviţa (-31,63%), Harghita (- 19,34%) şi Botoşani (-13,73%).

Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 14.124 (+3,88%, raportat la primele nouă luni din 2024), agricultură, silvicultură şi pescuit (6.185, – 4,11%), respectiv transport şi depozitare (5.348, + 0,43%). În septembrie 2025, au fost consemnate 6.025 radieri de firme, cele mai multe în Bucureşti (1.222) şi în judeţele Cluj (294), Ilfov (261), Constanţa (247), Bihor (234) şi Timiş (211).

ziarulfaclia.ro
