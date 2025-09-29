SOCIAL

Jocurile de noroc în România: între vulnerabilitate socială, prevenție și nevoia urgentă de reglementare

29 septembrie 20250 commentarii

Fenomenul jocurilor de noroc a devenit în ultimul deceniu o provocare majoră pentru societatea românească, mai ales prin migrarea masivă în mediul online și prin lipsa unor instrumente legislative ferme care să protejeze jucătorii vulnerabili. România se confruntă cu o creștere îngrijorătoare a cazurilor de dependență, confirmată de datele oficiale, dar și cu o nevoie urgentă de conștientizare și educație, mai ales în rândul tinerilor.

Asociația RASG (Romanian Association for the Study of Gambling), prin vocea președintei sale, psiholog dr. Ramona Lupu, se află în prima linie a acestui demers dificil și necesar, fiind în prezent cea mai solidă și concretă inițiativă la nivel național dedicată exclusiv problematicii dependenței de jocuri de noroc și promovării jocului responsabil. Asociația a fost înființată în anul 2011 la Cluj-Napoca, ca reacție directă la creșterea îngrijorătoare a prevalenței jocurilor de noroc în rândul populației din România. Scopul său declarat este susținerea și dezvoltarea studiului prevalenței, prevenției și intervenției în cazul jocului patologic și problematic, pentru a promova jocul responsabil și comportamentele sanogene.

Portretele-robot ale jucătorilor și contextul social

Un element esențial în înțelegerea mecanismelor dependenței îl reprezintă tipologiile jucătorilor. Potrivit prof. dr. Viorel Lupu, există două portrete-robot distincte: adolescentul provenit dintr-o familie înstărită, plictisit și în căutare de distracție și validare prin risc; omul dintr-un mediu precar, care vede în jocurile de noroc o șansă de a-și salva familia, de a da „lovitura” și de a reuși acolo unde alte oportunități lipsesc.

Aceste două extreme se întâlnesc în aceeași spirală a hazardului, alimentată de o realitate socială fragilă: pătura de mijloc, cea care ar trebui să echilibreze societatea, este din ce în ce mai slab reprezentată. „Jocurile de noroc se dezvoltă când populația e în criză sau când clasa de mijloc dispare aproape complet”, avertizează psihologul Ramona Lupu.

Conferința internațională din noiembrie: un pas decisiv spre reglementare

Psih. Dr. Prof. Ramona Lupu

În 15-16 noiembrie 2025, RASG organizează cea mai mare conferință internațională de gambling din România, la Cluj-Napoca, eveniment de referință care aduce la aceeași masă specialiști internaționali, reprezentanți ai justiției, autorităților de reglementare, industriei jocurilor de noroc, pacienți și aparținători ai celor afectați de dependența de jocuri de noroc.

Psihologul dr. Ramona Lupu subliniază importanța acestei întâlniri, amintind un moment definitoriu din prima conferință RASG din 2019, intitulată Responsible Gambling. Atunci, un fost jucător a ridicat o întrebare care a rămas reper: „Nu există joc responsabil pentru cei la care jocul e patologic. Există fie NU JOC, fie JOC LA NIVEL PATOLOGIC.”

Conferința din noiembrie va aduce specialiști din domeniul sănătății mintale, experți în reglementare, reprezentanți ai justiției, dar și vocea celor care au trăit dependența pe propria piele. Printre invitați se numără: Prof. Sally Gainsbury (Universitatea din Sydney), conf. dr. Simone Rodda (Universitatea din Auckland), prof. Mark Griffiths (Universitatea Nottingham Trent), prof. Jeffrey Derevensky (Universitatea McGill), prof. Neven Ricijas (Zagreb), conf. Dora Dodig Hundrić (Zagreb), Rolf Sims (actor din industrie), Pieter Remmers (moderator, expert în joc responsabil, implicat în EASG) și specialiști de top din România, printre care prof. Univ. Dr. Viorel Lupu: Medic primar psihiatru, psihoterapeut principal în psihoterapii cognitiv-comportamentale, acreditat de Albert Ellis Institute, New York; Psih. Dr. Prof. Ramona Lupu: Psiholog specialist în psihopedagogie specială Psihoterapeut principal în psihoterapii cognitiv-comportamentale, Psiholog clinician principal, Psiholog specialist în psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, Cluj-Napoca, președinte RASG. Aceștia vor aduce studii multicentrice, comparații între legislații străine, tehnologii de intervenție (platforme, monitorizare), politici de reglementare, rolul industriei responsabile etc.

Obiectivul major este conturarea unor concluzii concrete care să stea la baza unor propuneri legislative clare:

  • stoparea publicității jocurilor de noroc realizată prin personalități publice;
  • reglementarea protecției jucătorilor vulnerabili;
  • consolidarea colaborării între administrație, reglementatori și mediul terapeutic.

„Se lucrează la controlul extern, la accesul la jocurile de noroc, dar noi, în terapie, ne axăm pe controlul intern și pe suport social. E nevoie de ambele direcții”, explică Ramona Lupu.

Conferința este sponsorizată de Loteria Română, iar mesajul RASG este clar: fără colaborare, nu se poate construi nimic sustenabil. „Jocurile de noroc au existat dintotdeauna. Ele s-au dezvoltat pentru că sunt profitabile. Soluția nu e negarea, ci reglementarea și prevenția”, completează psihologul.

Conferința din octombrie: educație, awareness digital și prevenție

În preajma Zilei Educației, RASG organizează o altă conferință, în data de 4 octombrie, la sala de Conferințe Cluj Arena, între orele 10:00 și 16:00, cu o miză ușor diferită: informarea și conștientizarea tinerilor și a familiilor acestora. Dacă evenimentul din noiembrie se adresează în primul rând specialiștilor și decidenților, cel din octombrie își propune să creeze un spațiu de dialog între generații.

Publicul-țintă este unul divers: cadre didactice, jurnaliști, specialiști în sănătate mintală, părinți și adolescenți. Tema centrală este awarenessul în mediul digital, acolo unde se transferă astăzi cea mai mare parte a activităților de jocuri de noroc.

Tematicile principale includ: conștientizarea riscurilor asociate jocurilor de noroc și consumului digital, instruirea cadrelor didactice pentru identificarea precoce și intervenție, instrumente practice pentru adolescenți și părinți, formarea jurnaliștilor pentru o comunicare responsabilă asupra fenomenului.

Printre invitați se numără:

Dr. Ramona Lupu – „Parteneriate între cabinete, ONG-uri, cultură, sport și societatea civilă pentru prevenirea comportamentelor cu risc”

Prof. Viorel Lupu – „Managementul accesului la device-uri de la naștere la vârsta adultă”

Dr. Teodora Cătinaș – „Timpul de expunere la ecrane la vârsta copilăriei – implicații asupra sănătății viitorului adult”

Diana Stănculescu – „Cum construim comportamente sănătoase de consum digital în rândul copiilor și adolescenților”

Dr. Tabita Cernica – prezentarea programului integrat „Offline Legends” pentru intervenție timpurie în adicția digitală

Insp. Școlar Marinela Marc – perspectiva Inspectoratului Școlar Județean Cluj

Raul Drăgan – proiectele Federației Tinerilor din Cluj pentru prevenirea adicțiilor

Nan Catalin Viorel (Președinte al Federației Naționale a Părinților) – “Rolul esențial al familiei în prevenirea si identificarea dependenței de gambling”

Gabriela Ont Buruian – “Surse de informare credibile în era fake news. Cum putem contribui la dezvoltarea educației digitale?’’

Cristina Vigu – “Mass media, <veriga lipsă> dintre furnizorii de informație validată științific și populația generală”

Balaj Andrei-Marian – “Elevi, într-o lume a digitalizării și a jocurilor de noroc”

Programele de prevenție și provocările legislative

Un alt aspect esențial semnalat de RASG este rolul ONJN (Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc), instituție care are resurse financiare dedicate pentru programe de prevenție. „Există bani în ONJN pentru prevenție, dar nu există proceduri clare pentru accesarea lor. Din păcate, birocrația întârzie ceea ce am putea face chiar mâine”, atrage atenția Ramona Lupu.

Totuși, există și vești pozitive: RASG a obținut aprobarea Ministerului Educației pentru derularea unui program-pilot de prevenție a jocurilor de noroc în școli, intitulat „Minți tinere, rădăcini sănătoase”. Programul se va desfășura în județele Harghita și Cluj, adresându-se elevilor din clasele V–XII.

Scopurile principale sunt:

  • măsurarea gradului de conștientizare a riscurilor jocurilor de noroc;
  • identificarea frecvenței cu care tinerii joacă;
  • clarificarea cunoștințelor corecte și a celor eronate legate de fenomen.

Fenomenul jocurilor de noroc nu mai poate fi ignorat, iar România se află într-un moment-cheie. Pe de o parte, există o explozie a ofertei online și o lipsă de reglementări stricte; pe de altă parte, crește numărul celor afectați, inclusiv tineri și adolescenți.

Cele două conferințe de la Cluj 2025 au potențialul de a marca un moment de cotitură în felul în care România tratează problema jocului problematic de noroc. Dar impactul real nu se va măsura doar în cifre de participare, ci în capacitatea de a transforma inițiative în practici sustenabile, în a mobiliza actori din medii diferite (educație, sănătate, autorități, industrie) și în a rupe stigma care încă însoțește acest fenomen.

Mai multe informații despre activitatea RASG pot fi consultate pe site-ul oficial https://rasgcluj.org/, precum și pe paginile lor sociale, disponibile sub același nume, unde sunt publicate constant noutăți despre conferințe, programe educative și resurse utile.

 

Mara A. MUNTEAN

