Jimmy Kimmel, sobru dar sfidător, la revenirea sa în grila ABC

25 septembrie 20250 commentarii

The New York Times

Starul de noapte al trustului a spus că nu a intenționat să ia în derâdere moartea lui Charlie Kirk, dar a adăugat că amenințarea președintelui Trump la adresa ABC a fost „anti-americană.”

Jimmy Kimmel a rupt tăcerea marți seara, într-o revenire emoționantă pe ecranele ABC, fiind pe rând sfidător, glumeț și sobru, în timp ce a abordat controversa care i-a suspendat temporar emisiunea și a declanșat o dezbatere națională despre libertatea de exprimare.
Cu vocea tremurând pe alocuri, Kimmel a spus că înțelege de ce comentariile sale de săptămâna trecută despre presupusul atacator al activistului de dreapta Charlie Kirk au părut „nepotrivite sau neclare, sau poate ambele.” A adăugat: „Niciodată nu a fost intenția mea să iau în ușor moartea unui tânăr.”

Dar Kimmel a avut și cuvinte dure la adresa președintelui Trump și a autorității de reglementare care a sugerat că administrația Trump ar putea sancționa ABC pentru declarațiile sale, spunând că „o amenințare guvernamentală de a reduce la tăcere un comediant pe care președintele nu-l place este anti-americană.”

„Această emisiune nu este importantă,” a spus Kimmel în monologul de deschidere. „Ce este important este că trăim într-o țară care ne permite să avem o astfel de emisiune.”

Directorii Disney, compania-mamă a ABC, au scos „Jimmy Kimmel Live!” din grilă săptămâna trecută, la scurt timp după ce președintele Comisiei Federale pentru Comunicații (F.C.C.), Brendan Carr, a sugerat că agenția sa ar putea lua măsuri împotriva rețelei.

Marți, Kimmel a spus că nu a fost de acord cu decizia Disney de a-i retrage emisiunea. Totuși, le-a recunoscut meritele pentru faptul că i-au apărat dreptul de a ironiza oamenii puternici.
„Din păcate, și cred că pe nedrept, asta îi pune în pericol,” a spus Kimmel. „Președintele Statelor Unite a spus foarte clar că vrea să mă vadă pe mine și pe sutele de oameni care lucrează aici concediați. Liderul nostru se bucură când americanii își pierd locurile de muncă doar pentru că nu suportă o glumă.”

Pe parcursul monologului, deseori întrerupt de aplauze, Kimmel le-a mulțumit mai multor oficiali republicani, inclusiv senatorilor Ted Cruz, Mitch McConnell și Rand Paul, care și-au exprimat rezervele față de presiunile F.C.C. asupra ABC. „Vreau să mulțumesc celor care nu sprijină emisiunea mea și nici ceea ce cred eu, dar sprijină dreptul meu de a-mi exprima aceste convingeri,” a spus el.

Cu ochii în lacrimi, Kimmel a elogiat-o și pe Erika Kirk, văduva lui Kirk, care la o ceremonie publică de duminică a spus că îl iartă pe cel acuzat de uciderea soțului ei. „M-a emoționat profund,” a spus Kimmel cu vocea răgușită. „Dacă este ceva ce ar trebui să ducem mai departe din această tragedie, sper să fie asta, și nu altceva.”

Mai târziu, într-o apariție surpriză, actorul Robert De Niro a intrat în scenă în rolul unui șef mafiot care a preluat controlul asupra F.C.C. De Niro a jucat în „Goodfellas,” filmul mafiot la care senatorul Cruz făcuse referire săptămâna trecută în criticile sale la adresa lui Carr.

Revenirea lui Kimmel la televiziune marți a fost unul dintre cele mai așteptate episoade de show de noapte din ultimii ani. Chiar și președintele Trump a reacționat înainte de difuzare.
„Nu-mi vine să cred că ABC Fake News i-a dat lui Jimmy Kimmel jobul înapoi,” s-a plâns acesta într-o postare pe rețelele sociale, cu aproximativ o oră înainte ca emisiunea să intre în direct. Trump a sugerat că ar putea da în judecată ABC pentru repunerea lui Kimmel — „Cred că o să testăm ABC cu asta,” a scris el — și a menționat o plată de 16 milioane de dolari pe care rețeaua a făcut-o anul trecut pentru a încheia un proces de defăimare intentat anterior de Trump împotriva ABC News.

Nu toată țara a putut urmări revenirea „Jimmy Kimmel Live!” Două mari grupuri de posturi locale, Nexstar și Sinclair, au întrerupt episodul pe stațiile ABC pe care le dețin — și au spus că vor continua să facă acest lucru. Împreună, cele două grupuri acoperă puțin peste 20% din audiența națională a ABC.

La unul dintre aceste posturi, în Nashville, un prezentator local a anunțat un program special de știri de o oră, în intervalul orar al emisiunii lui Kimmel. „În următoarele 60 de minute vom explora toate persoanele și locurile care fac ca această comunitate să fie unică,” a spus prezentatorul.

Disney deține și operează posturile afiliate locale din unele dintre cele mai mari piețe ale țării, inclusiv în New York, Los Angeles și Chicago, unde episodul a fost difuzat. Alte posturi de televiziune, precum Hearst și Gray Media, au transmis „Jimmy Kimmel Live!” ca de obicei.

Rolul brusc și neașteptat al lui Mr. Kimmel de apărător al Primului Amendament a devenit evident marți, în fața studioului de pe Hollywood Boulevard, în orele de dinaintea filmării emisiunii sale. Aproximativ o duzină de susținători s-au adunat cu pancarte de încurajare, inclusiv un bărbat îmbrăcat din cap până în picioare în haine patriotice, fluturând un semn mare pe care scria „Liberty”.

Starul de lungă durată al ABC a fost pus pe tușă pe 17 septembrie, la doar câteva ore după ce Mr. Carr îl criticase. „Putem face asta pe calea ușoară sau pe cea grea”, a spus Carr, sugerând că F.C.C. ar putea lua măsuri împotriva ABC și Disney.

Kimmel intenționa inițial să abordeze disputa în monologul de deschidere din 17 septembrie, însă conducerea Disney a decis să-i suspende emisiunea „pe termen nelimitat”. Robert A. Iger, directorul executiv al Disney, și Dana Walden, șefa diviziei de televiziune, s-au temut că, dacă discursul său ar fi fost difuzat în acea seară, situația s-ar fi inflamat și mai mult.

Suspendarea emisiunii „Jimmy Kimmel Live!” s-a transformat rapid într-un punct sensibil al dezbaterii despre libertatea de exprimare în America. Liberalii, dar și unii conservatori, au susținut că presiunile exercitate de Carr asupra ABC au reprezentat o suprimare alarmantă a Primului Amendament. Carr a încercat să minimalizeze rolul său în această săptămână, spunând că Disney a luat „o decizie de business” și că acuzațiile de cenzură fac parte din „o campanie de denaturare”.

Pe 15 septembrie, Kimmel a folosit monologul de început pentru a afirma că „gașca MAGA” încearcă „disperată să-l descrie pe acest tânăr care l-a ucis pe Charlie Kirk ca fiind orice altceva decât unul de-al lor și să profite politic de situație”.

A fost nevoie de aproximativ o zi pentru ca afirmațiile sale să câștige tracțiune pe rețelele sociale, dar, odată ce s-a întâmplat, conservatorii au reacționat vehement. Ei au spus că Kimmel a denaturat convingerile politice ale lui Tyler Robinson, presupusul atacator. Carr a declarat că afirmațiile sale fac parte dintr-un „efort concertat de a minți poporul american”.

Procurorii au spus că Robinson a obiectat față de „ura” lui Kirk, însă autoritățile nu au precizat care dintre opiniile acestuia au fost considerate odioase. Mama lui Robinson a declarat că fiul ei trecuse recent spre stânga spectrului politic.

Kathy Hopkins, prezentă în public, a spus că atmosfera din studio a fost emoționantă, iar Kimmel a părut pe alocuri să-și rețină lacrimile, dar și-a păstrat poziția.

„Nu și-a plecat genunchiul ca să devină servil și să spună: «OK, acum sunt doar o umbră a lui Jimmy»”, a spus Hopkins. „A fost multă dragoste și multă gravitate acolo. Eram cu toții pur și simplu încântați să-l avem înapoi.”

