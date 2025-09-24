EXTERNE

Jimmy Kimmel a revenit pe micile ecrane americane

24 septembrie 20250 commentarii

Emisiunea lui Jimmy Kimmel, suspendată săptămâna trecută după ameninţările autorităţii americane de reglementare în domeniul audiovizualului, indignată de declaraţiile comediantului care acuza dreapta americană că exploatează politic asasinarea lui Charlie Kirk, a revenit, marţi, pe micile ecrane, a anunţat Disney.

„Am petrecut ultimele zile purtând discuţii serioase cu Jimmy şi, în urma acestor discuţii, am luat decizia de a relua emisiunea marţi”, a explicat grupul, proprietarul canalului ABC, într-un comunicat.

Kimmel prezintă emisiunea de noapte a ABC din 2003 şi, în ultimii ani, a devenit o figură cheie a reţelei ca prezentator al emisiunilor „Who Wants to Be a Millionaire”, „Academy Awards” şi altor emisiuni speciale.

Situaţia incendiară din jurul lui Kimmel a declanşat un val de critici la adresa Disney din partea stângii şi a dreptei. Susţinătorii libertăţii de exprimare au condamnat decizia rapidă a companiei de a-l scoate pe Kimmel din emisie. Conservatorii au aplaudat, iar Trump şi-a reiterat ameninţarea de a face presiuni pentru ca reţelele de televiziune să-şi piardă licenţele pentru că au permis difuzarea de opinii anti-Trump şi anti-MAGA. Joi au izbucnit demonstraţii în faţa sediilor Disney din New York şi Burbank şi în faţa complexului de teatre din Hollywood unde se produce „Jimmy Kimmel Live”.

 

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Ce nu (ne) învață Donald Trump despre paracetamol, vaccinuri, gene și autism?

Percheziţii într-un dosar de finanţare ilegală a partidelor politice şi corupere electorală în Republica Moldova

Pe acorduri de muzică creștină, Trump își reafirmă ura față de adversarii politici

Val de recunoașteri internaționale pentru statul Palestina

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.