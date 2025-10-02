EXTERNE

Jane Fonda vs Donald Trump

2 octombrie 20250 commentarii

Actriţa americană Jane Fonda şi sute de celebrităţi de la Hollywood au relansat o mişcare de protest pentru libertatea de exprimare ce datează din perioada Războiului Rece, considerând că administraţia preşedintelui Donald Trump desfăşoară o campanie coordonată pentru a-i reduce pe criticii ei la tăcere, informează AFP.

Actriţele Natalie Portman şi Anne Hathaway, actorul Sean Penn şi regizorul Spike Lee se numără printre cei peste 550 de semnatari ai unui apel lansat de Jane Fonda, ce vizează reînfiinţarea „Comitetului pentru Primul Amendament”.

Primul Amendament din Constituţia americană protejează libertatea de exprimare.

„Acest comitet a fost creat iniţial în timpul erei McCarthy, o perioadă sumbră în timpul căreia guvernul federal a reprimat şi a persecutat cetăţeni americani pentru convingerile lor politice”, au precizat iniţiatorii demersului într-un comunicat de presă publicat miercuri.

„Aceste forţe au revenit. Şi acum este rândul nostru să ne unim pentru a apăra drepturile noastre constituţionale”, se afirmă în acelaşi comunicat.

Actorul Henry Fonda, tatăl celebrei actriţe şi activiste Jane Fonda, a fost unul dintre membrii fondatori ai primului „Comitet pentru Primul Amendament”, înfiinţat în 1947.

La sfârşitul anilor 1940, chiar la începutul Războiului Rece, o serie de măsuri drastice au fost luate în Statele Unite, vizând orice persoană care desfăşura „activităţi antiamericane”, mai ales la Hollywood.

Ele au culminat apoi cu „vânătoarea de vrăjitoare” lansată de senatorul republican de Wisconsin Joseph McCarthy împotriva comuniştilor şi a presupuşilor lor simpatizanţi.

Comitetul iniţial, din care mai făceau parte, printre alţii, Judy Garland, Humphrey Bogart şi Frank Sinatra, a denunţat represiunea şi hărţuirea practicate de guvern.

Reînfiinţarea acestui comitet „nu este un foc de avertizare”, ci „începutul unei lupte susţinute”, precizează site-ul dedicat acestei mişcări.

Anunţul intervine la doar câteva zile după scurta suspendare de către postul ABC, deţinut de grupul Disney, a prezentatorului de televiziune Jimmy Kimmel, la presiunea guvernului lui Donald Trump.

Actorul şi prezentatorul TV, a cărui emisiune a fost suspendată după remarcile sale despre asasinarea influencerului pro-Trump Charlie Kirk, a revenit în grilele de programe ale posturilor americane, săptămâna trecută.

„Un guvern care ameninţă cu reducerea la tăcere a unui actor pe care preşedintele nu îl place este antiamerican”, a declarat el cu această ocazie în cadrul talk-show-ului pe care îl prezintă.

Comitetul reînfiinţat promite „să rămână unit, ferm şi hotărât pentru a apăra libertatea de exprimare” şi le-a avertizat pe companiile de la Hollywood împotriva tentaţiei de a ceda presiunilor viitoare ale guvernului.

„Celor care profită de munca noastră, ameninţând în acelaşi timp mijloacele de trai ale lucrătorilor obişnuiţi, supunându-se cenzurii guvernamentale şi cedând în faţa intimidării brutale: vă vedem şi istoria nu vă va uita. Nu va fi ultima dată când veţi auzi de noi”, au transmis membrii comitetului. AGERPRES

