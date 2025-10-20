EXTERNE

Jaf la Muzeul Louvre

20 octombrie 2025
Bijuterii „de o valoare inestimabilă” au fost furate duminică dimineaţă de la Muzeul Louvre din Paris de răufăcători care au fugit, muzeul cel mai vizitat din lume anunţându-şi închiderea „din motive excepţionale”, informează AFP citând surse concordante.

„Muzeul Luvru va rămâne închis astăzi din motive excepționale”, a anunțat muzeul francez după jaf.

Faptele s-au derulat între 09:30 şi 09:40 (07:30 şi 07:40 GMT), răufăcătorii au pătruns în muzeul situat în centrul capitalei franceze, au furat mai multe obiecte de artă şi apoi au fugit, au declarat surse apropiate de dosar pentru AFP.

Valoarea furtului este de o „valoare inestimabilă”, a declarat ministrul de interne, Laurent Nunez. El a explicat pentru media franceze că hoţii erau „trei sau patru” şi că au operat în „şapte minute”.

Ei au pătruns în muzeu din exterior utilizând o „nacelă” care era pe un camion pentru a pătrunde „în sala Apollo”, unde s-au concentrat pe „două vitrine”, a precizat ministrul.

La mai multe ore după comiterea furtului, ministrul culturii a anunţat că una dinte bijuteriile furate a fost găsită în împrejurimile muzeului.

„În împrejurimile Louvre, a fost găsită o bijuterie care este în curs de evaluare”, a declarat Rachida Dati pe canalul de televiziune TF1. Ea a mai spus că „criminalitatea organizată vizează obiecte de artă” şi „muzeele au devenit ţinte”.

A fost deschisă o anchetă pentru furt în grup organizat şi asociere de răufăcători în vederea comiterii unei crime, aceasta fiind încredinţată Brigăzii de combatere a banditismului (BRB) din cadrul poliţiei judiciare, cu susţinerea Biroului central de luptă împotriva traficului cu bunuri culturale (OCBC), a precizat pentru AFP parchetul din Paris, care precizează că prejudiciul exact este „în curs de evaluare”.

Hoţii aveau asupra lor mici fierăstraie, potrivit unei surse din poliţie. După fuga lor a fost găsit un scuter.

Ministrul culturii francez Rachida Dati a anunţat iniţial pe X că un „jaf” s-a produs la deschiderea Muzeului Louvre, unde se află printre altele faimosul tablou al lui Leonardo Da Vinci Gioconda.

„Un jaf a avut loc în această dimineaţă la deschiderea Muzeului Louvre. Nu există răniţi. Mă aflu la faţa locului alături de echipe ale muzeului şi ale poliţiei. Constatări în curs”, a scris Rachida Dati, căreia i s-a alăturat la faţa locului Laurent Nunez.

Contactat de AFP, muzeul nu a dorit să facă niciun comentariu.

Muzeul Louvre, care a primit aproape nouă milioane de vizitatori în 2024, din care 80% străini, a anunţat pe X că va rămâne „închis astăzi din motive excepţionale”, un mesaj difuzat şi în engleză.

