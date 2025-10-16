SPORT

Iuliu Mureșan sau Marian Copilu? CFR Cluj caută președinte

16 octombrie 2025

CFR Cluj caută președinte, după ce la sfârșitul săptămânii trecute Cristian Balaj a renunțat la funcție. În spațiul public au apărut deja primele nume luate în calcul de patronul feroviarilor, Nelu Varga, pentru șefia clubului. Este vorba despre două persoane care au mai activat la gruparea din Gruia: Marian Copilu și Iuliu Mureșan.

„Profilul de președinte? Cineva așa cum au fost Iuliu Mureșan și Marian Copilu. Un om care să aibă experiență în fotbal, care să știe bine fotbal și să se priceapă să conducă un club de fotbal. Vreau să vină o persoană care să aducă un plus de valoare la club, să aducă bani și să facă performanță.

Cineva care să dezvolte clubul într-o manieră pozitivă. Ca orice societate, un club de fotbal trebuie să aducă profit. Altfel nu are rost”, a spus Ioan Varga, chestionat pe tema înlocuitorului lui Vristian Balaj.

Potrivit surselor din interiorul clubului, în perioada imediat următoare Varga va purta primele discuții cu cei doi pentru a-și dea seama cum văd situația de la club, ce planuri ar avea pentru echipă și cum ar arăta posibila colaborare.

Iuliu Mureșan s-a aflat în fruntea CFR Cluj timp de 17 ani, din 2001 până în 2018, răstimp în care feroviarii au cucerit nu mai puțin de opt trofee. Ulterior, Mureșan a fost o perioadă scurtă președinte la Dinamo București, în prezent fiind ieșit din lumea fotbalului.

La rândul său, Marian Copilu a deținut funcția de președinte la CFR Cluj după preluarea clubului de către Nelu Varga, în perioada 2017-2021, după care a mai activat la Universitatea Craiova și Petrolul.

