SPORT

Iuliu Mureșan, după revenirea la CFR Cluj: ”Vreau să redevenim o echipă redutabilă!”

23 octombrie 20250 commentarii

Iuliu Mureșan, noul președinte al CFR-ului, a vorbit joi despre planurile sale de viitor în acest nou mandat în fruntea clubului din Gruia,dar și despre problemele financiare existente la club. De asemenea, oficialul feroviarilor și-a exprimat convingerea că echipa sa va ajunge din nou să se lupte pentru supremație în SuperLigă și că în următoarea perioadă va lucra mult la moralul și mentalitatea jucătorilor.  ”Vreau să readucem vechiul spirit al CFR-ului la echipă, și asta se va întâmpla foarte curând”, a spus Mureșan, care nu a ezitat să spună că îl dorește pe Dan Petrescu la cârma echipei, dar că acest lucru va fi posibil doar atunci când starea acestuia de sănătate îi va permite reîntoarcerea la CFR.

”Am găsit un lot un pic prea mare, erau 30-31 de jucători la antrenament. E foarte greu să lucrezi cu atât de mulți jucători, ca antrenor. Rezultatele echipei sunt dezamăgitoare este pe un loc…, și mai ales cu un număr de puncte puține, lucru care cred că nu s-a mai întâmplat niciodată la noi după atâtea etape. Aceasta trebuie să fie principala mea preocupare, dar și a staff-ului și a jucătorilor. La fotbal, am învățat în atâția ani, cei mai importanți sunt jucătorii, după aceea restul. Am văzut toate meciurile CFR-ului, echipa e puțin demobilizată, lucrurile nu merg bine, și e clar că se întâmplă niște lucruri în interior, dar carevor rămâne aici în interior.

Sigur, prima măsură pe care am luat-o, și asta după ce știam de niște lucruri încă de dinainte de mă întoarce, am stat de vorbă cu Andrea Mandorlini și i-am explicat că trebuie să întrerupem colaborarea. E mai greu să schimbăm jucătorii, din păcate antrenorii suferă, pentru că ei sunt întotdeauna schimbați primii. Dar nici nu poți aștepta încă câteva etape și să n-ai rezultate, să ajungi la retrogradare și să nu-ți mai poți atinge niciun obiectiv.

Acum o să-mi îndrept atenția și înspre jucători. Am vorbit cu ei miercuri, le-am explicat cam ce trebuie să schimbăm, și i-am încurajat, pentru că au nevoie. Lotul are o valoare bună, de podium, ca joc este însă rău de tot. Problema nu e atât fizică, cât una mentală, și o atmosferă care nu era deloc bună în lor. Eu sper ca aici să schimb lucruri, în mentalitatea lor, atitudinea lor, să aduc un pic de bucurie la antrenamente. Ovidiu Hoban, pe care l-am pus antrenor interimar, știe ce are de făcut, i-am văzut deja pe jucători mult mai bine dispuși, iar antrenamentul mult mai intens. Asta e prima schimbare în bine.

Trebuie să intervenim în primul rând la jucători, să-i reînviem mental, cum se spune, și cred că vom reuși asta în foarte scurt timp.

Cu Dan Petrescu am vorbit zilele astea destul de mult.Știți că el trăiește fotbal, și trăiește CFR. Din cauza problemelor de sănătate nu se pune problema să vină acum la echipă, dar eu l-aș vrea oricând la echipă. Sunt convins că am face treabă mai bună cu el. Dorință este din ambele părți să colaborăm din nou, dar nu știm de când. Interimatul lui Hoban mai durează trei săptămâni, nu am luat încă nicio decizie în privința antrenorului, dar să fiți convinși că atât timp cât sunt eu la club nu voi fi pasiv, mă implic, o să iau măsuri, o să îndrept lucrurile greșite. Vreau să avem rezultate și vreau să redevenim o echipă redutabilă. Orice echipă care vine la Cluj, vine să facă puncte, și asta e foarte trist, e dezamăgitor pentru mine.

Sunt convins că vom readuce spiritul vechi al CFR-ului pentru că lotul e bun, și asta-mi dă mare speranță. Am și mare încredere în cei doi secunzi, în Laurențiu Rus și Hoban, că o să facă treabă, și apoi să găsim și un antrenor bun care să ne ajute să ne putem îndeplini obiectivele.

Ar fi nerealist acum să spunem că ne luptăm pentru titlu. Nu facem asta. Ne luptăm pentru Cupa României și să intrăm în play-off. După asta, vom vedea, poate chiar să prindem loc de Europa și din campionat. Nu e ușor, dar nu e imposibil.

Transferul lui Louis Munteanu este o prioritate pentru club. Având probleme financiare, sigur că vânzarea acestuia ar fi o mare gură de oxigen, dar ne vom descurca chiar dacă acest lucru nu s-ar întâmpla.

Nu e cazul să se vorbească de insolvență, avem datorii, avem probleme financiare dar le gestionăm”, a declarat Iuliu Mureșan, după revenirea la clubul din Gruia.

CFR Cluj va juca sâmbătă cu Farul Constanța, în SuperLigă. Partida va avea loc de la ora 21.00, pe stadionul din Gruia.

 

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Cristiano Bergodi este noul antrenor al lui U Cluj

Universitatea Cluj continuă investiția în tineri

U BT, victorie dramatică în EuroCup

FOTO | Clujencele au făcut România campioană balcanică la gimnastică ritmică, la Belgrad

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.